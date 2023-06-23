ما هي خطة مبابي للانتقال إلى ريال مدريد؟

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية خطة مبابي، التي وضعتها والدته فايزة العماري، للانضمام إلى ريال مدريد مع الحصول على مكافأة مالية خيالية.

وقالت صحيفة "ماركا" إن مبابي يخطط للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، وهذا يعني الحصول على راتبه السنوي الصافي البالغ 60 مليون يورو، إلى جانب مكافأة ولاء قدرها 90 مليون يورو تم الاتفاق عليها في مايو من العام الماضي، ما يعني حصوله من البي إس جي على 150 مليون يورو.

ومع وجود ما مجموعه 150 مليون يورو "في جيبه"، تتضمن خطته الالتزام بكلمته مع ريال مدريد والتوقيع لهم اعتبارًا من 1 يناير فصاعدًا، وفي حال التوقيع سيحصل مبابي على مكافأة توقيع تتراوح بين 100 إلى 125 مليون يورو، كمكافأة الوصول إلى ملعب سانتياغو برنابيو في صفقة انتقال مجانية.

باريس سان جيرمان شعر بالخداع، وقالت الصحيفة إن الإدارة الباريسية كانت تُسرب منذ أيام أنهم إذا لم يتمكنوا من إقناع نجمهم بالتجديد، فسوف يقومون ببيعه.

ومع ذلك، فالأمر ليس بهذه البساطة لكي يحدث البيع.. ما تناقشه والدة كيليان مبابي في باريس مع الرئيس ناصر الخليفي ليس بسيطا، مثل إقناع النادي بتجديد عقد ابنها بثمن كبير.