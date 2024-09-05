تعليق رائع من نجم الهلال الجديد حول صورته مع نيمار

أعرب البرازيلي ماركوس ليوناردو، المنضم حديثا لصفوف الهلال، عن سعادته الكبيرة بتواجده مع الفريق السعودي، حيث شارك تعليقا أخيرا على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي من خلال صورته مع مواطنه نيمار داسيلفا، لاعب "الزعيم".

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، نجحت في التعاقد مع ماركوس ليوناردو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد إلى عام 2029.

من المقرر أن يقيد نادي الهلال، ليوناردو في خانة مواليد 2003 بقائمة الفريق للموسم الجاري.

وقال ليوناردو عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بعدما نشر صورة تجمعه بالثنائي نيمار ومالكوم: "أعيش الحلم".

وكان نيمار سبق ونشر الصورة ذاتها التي تجمعه بمالكوم وليوناردو مرفقاً إياها بعلم البرازيل.

وانضم نيمار لتدريبات الهلال مؤخرا، بينما لم يتحدد موعد عودته للملاعب بشكل دقيق علما بأنه قد قطع شوطا طويلا في البرنامج التأهيلي الذي يؤديه للتعافي من آثار الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في العام الماضي.

أما مالكوم الذي غاب عن الهلال منذ مايو الماضي؛ بسبب إصابة في الركبة أيضا، فقد عاد إلى الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

واستهل الهلال موسمه بالفوز بكأس السوبر السعودي على حساب النصر، كما هزم الأخدود، وضمك في أول جولتين من الدوري.

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ومن المنتظر أن يمنح ليوناردو، قوة كبيرة لخط هجوم "الزعيم"، بسبب قدراته التهديفية المذهلة التي ظهرت بقوة مع سانتوس البرازيلي وبنفيكا خلال السنوات الماضية.

وسجل ليوناردو مع سانتوس 54 هدفا، وصنع 11 في 168 مباراة بجميع البطولات، بينما أحرز 8 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة مع بنفيكا خلال 24 مواجهة بمختلف المناسبات.