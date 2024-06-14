فليك يوجه تحذيرًا خطيرًا لإدارة برشلونة

ويضع المدرب الألماني رونالد أراوخو ضمن خطته الدفاعية في التعامل مع الهجمات المرتدة للمنافسين، باعتباره يملك خصال السرعة أكثر من أي لاعب آخر في برشلونة في الوقت الراهن وفقا للصحيفة ذاتها، التي أضافت أن فرينكي دي يونغ يوجد بدوره ضمن أولويات فليك رغم أنه لا يزال يعاني من مخلفات إصابة متكررة في الكاحل.

ويرى المصدر ذاته أن فليك ينوي الاعتماد على لاعبين إثنين في خط الوسط خلال الموسم الجديد مضيفة أن إدارة خوان لابورتا تفكر جديا في رفع إجمالي الشرط الجزائي في عقدي أراوخو ودي يونج اللذين ينتهيان في يونيو 2026 من 400 مليون يورو إلى مليار يورو.

وعانى فرينكي دي يونغ (27 عاما) من الإصابة خلال الموسم الجاري مما حد من فاعليته وأدائه في الفريق الكتالوني، كما شكل ملف تمديد عقده مع الفريق والعروض التي تلقاها من أندية إنجليزية هاجسا له ولإدارة خوان لابورتا ومديره الرياضي ديكو.

وانتقل فرينكي دي يونغ إلى برشلونة قادما من أياكس أمستردام في يناير 2019 مقابل 86 مليون يورو، فيما حدد الفريق الكتالوني الشرط الجزائي لتسريحه بما يزيد عن 400 مليون يورو.

وفي موسم 2020 ـ 2021 مدد دي يونغ، الذي سيغيب عن تشكيلة هولندا في يورو 2024، عقده مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2026.