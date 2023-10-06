من يعوض ليفاندوفسكي في الكلاسيكو؟

تشكل إصابة روبرت ليفاندوفسكي مشكلة جديدة أمام تشافي مدرب برشلونة خاصة مع احتمال غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 28 أكتوبر.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه في الفريق الأول لبرشلونة لا يوجد لاعب يشغل المركز رقم 9 باستثناء المهاجم البولندي الدولي، على الرغم من وجود مهاجمين قادرين على التكيف مع المتطلبات التي يفرضها الواقع.

وقالت إن الحل المعقول الآخر هو أن ينظر تشافي للاعبي برشلونة للشباب لتعويض غياب ليفاندوفسكي الذي قد يستمر 4 أسابيع.