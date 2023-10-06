من يعوض ليفاندوفسكي في الكلاسيكو؟
تشكل إصابة روبرت ليفاندوفسكي مشكلة جديدة أمام تشافي مدرب برشلونة خاصة مع احتمال غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 28 أكتوبر.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه في الفريق الأول لبرشلونة لا يوجد لاعب يشغل المركز رقم 9 باستثناء المهاجم البولندي الدولي، على الرغم من وجود مهاجمين قادرين على التكيف مع المتطلبات التي يفرضها الواقع.
وقالت إن الحل المعقول الآخر هو أن ينظر تشافي للاعبي برشلونة للشباب لتعويض غياب ليفاندوفسكي الذي قد يستمر 4 أسابيع.
وفيما يلي اللاعبون القادرون على تعويض ليفاندوفسكي
فيران توريس
فيران توريس هو الحل الأكثر واقعية لتعويض الأهداف التي كان يسجلها ليفاندوفسكي.
وتوريس الحل الفوري الذي اعتمده تشافي أمام بورتو بعد خروج ليفاندوفسكي ونجح في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة.
وسجل توريس 4 أهداف في 354 دقيقة موزعة على 9 مباريات، بمتوسط هدف واحد كل 88 دقيقة.
جواو فيليكس
قالت "موندو ديبورتيفو" إن تشافي يمكن أن يعتمد على جواو فيليكس كمهاجم وهمي، على الرغم من أنه بدأ في برشلونة في مركز الجناح الأيسر، وبدأ يتألق في بنفيكا كمهاجم ثانٍ.
ورغم أنه ليس هدافًا خالصًا، إلا أن فيليكس لديه لمسة تهديفية ويمكن أن يلجأ تشافي للمهاجم الوهمي من خلال ورقة فيليكس.
وسجل فيليكس هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في 436 دقيقة لعب مع برشلونة.
باو فيكتور
ذكرت الصحيفة أن باو فيكتور يسجل هدفا واحدا كل 108 دقائق لعب.
ووصل باو فيكتور على سبيل الإعارة من جيرونا إلى برشلونة أتلتيك ضمن سياسة الفريق الرديف لبرشلونة لتزويد "الفريق الأم" بقدر معين من الخبرة لمواجهة متطلبات الدوري الإسباني.
ويبلغ باو فيكتور من العمر 21 عامًا، وظهر في قلب الهجوم وفي الجناح الأيسر.
ومع المدرب رافا ماركيز سجل فيكتور 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 540 دقيقة موزعة على 6 مباريات.
دييغو بيركان
دييغو بيركان هو أحد مهاجمي الوسط الآخرين الذين يلعبون في فريق رافا ماركيز الرديف.
ويبلغ من العمر 21 عامًا، ولعب الموسم الحالي 490 دقيقة في الدوري الإسباني موزعة على 6 مباريات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
وفي الموسم الماضي سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 37 مباراة.
مارك جويو
يبلغ مارك جويو من العمر 17 عامًا ويدرك تشافي إمكانياته كما ذكرت "موندو ديبورتيفو".
وشارك مع فريق ماركيز هذا الموسم في مباراة واحدة لمدة 8 دقائق.
ويلعب مارك جويو بقدمه اليمنى ويبلغ طوله 1.87 متر، وتدرب في مناسبات مع الفريق الأول ولعب بضع دقائق في المباراة الودية في اليابان ضد فيسيل كوبي الموسم الماضي.
وحصل جويو مع لامين يامال على لقب هدافي بطولة أوروبا الأخيرة تحت 17 سنة في المجر، برصيد 4 أهداف لكل منهما.
أنجيل ألاركون
أنجيل ألاركون مهاجم يبلغ من العمر 19 عامًا، وقد شارك بالفعل مع تشافي في الفريق الأول الموسم الماضي، ولعب 5 مباريات.
وتمكن من التحرك في جبهة الهجوم بأكملها، وقد تعرض لإصابة خطيرة أبعدته عن الحركة طوال الأشهر الخمسة الماضية.
ولعب بالفعل 20 دقيقة مع ماركيز في الفريق الرديف ضد سيلتا فيغو ب و16 دقيقة في فريق الشباب بدوري الشباب.