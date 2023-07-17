روبن نيفيز: "مشروع الدوري السعودي" كان عاملًا مهمًا في انتقالي للهلال (فيديو)

قال لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز إن المشروع الذي قدمه الهلال والدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كان عاملًا مهمًا في انتقاله.

وانضم "نيفيز" إلى الهلال قادمًا من ولفرهامبتون، واندرارز الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 3 مواسم.

كما تعاقد الهلال مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.