روبن نيفيز: "مشروع الدوري السعودي" كان عاملًا مهمًا في انتقالي للهلال (فيديو)
قال لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز إن المشروع الذي قدمه الهلال والدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كان عاملًا مهمًا في انتقاله.
وانضم "نيفيز" إلى الهلال قادمًا من ولفرهامبتون، واندرارز الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 3 مواسم.
كما تعاقد الهلال مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.
وأوضح اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، خلال مقابلة نشرها الهلال عبر حسابه على تويتر، قائلًا:"النادي ومسؤولو الدوري قدموا مشروعًا جيدًا، ومدير أعمالي تحدث إلى العديد من الأشخاص المرتبطين بالبطولات الآسيوية، وفي النهاية كان قرارًا سهلًا، وأنا على معرفة بالهلال بسبب عدد اللاعبين والمدربين البرتغاليين الذين سبق لهم التواجد في السعودية".
وتابع: "تحدثت إلى عائلتي، وكنا سعداء بالانتقال إلى السعودية، وهو العامل الأهم في قراري، لكن مشروع الهلال، وكونه أكبر فريق في آسيا، كان عاملًا مهمًا".
وكال اللاعب البرتغالي المديح لعمل مسؤولي الدوري السعودي من أجل تطوير البطولة.
وقال: "الهدف الأساس للدوري هو التطور.. المسؤولون يقومون بعمل جيد، ونرى كل اللاعبين الجدد المنضمين إلى جميع فرق الدوري وليس الفرق الكبرى فقط".
وواصل: "هناك لاعبون برتغاليون هم أصدقائي ينضمون إلى الدوري، وفي أول عام نرى عمل القائمين على الدوري".
وبات الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.
وتعاقد الاتحاد حامل اللقب مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، وكذلك الأهلي مع البرازيلي فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، والسنغالي إدوار مندي حارس تشيلسي السابق.
وسيعود البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الهلال لفترة ثانية.
وفي فترته الأولى قضى جيسوس 6 أشهر مميزة في الهلال وتعرض لهزيمة واحدة فقط، لكنه أقيل بسبب خلافات مع الإدارة.
وتابع نيفيز: "الفريق يحاول التطور ليس فقط على مستوى اللاعبين، فجيسوس مدرب رائع، وحقق إنجازات في كل مكان ذهب إليه، وسبق له العمل هنا".
وتحدث نيفيز عن فريقه السابق بورتو الذي يرتدي اللونين الأبيض والأزرق مثل الهلال.
وقال: "فريقي المفضل منذ الصغر هو بورتو ويرتدي الأزرق والأبيض مثل الهلال، وهذا أمر جيد، وسنقاتل من أجل الفوز بكل بطولة، وهدفنا الأساس الفوز بالألقاب، وإسعاد الجماهير".
واختتم: "وعدي الوحيد هو تقديم كل ما لدي لمحاولة مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه للفوز بأكبر عدد من البطولات".