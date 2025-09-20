لا يفهم ما يحدث معه.. تشابي ألونسو يفجر غضب فينيسيوس

تصاعد الجدل في أوساط ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني بعدما أثار فينيسيوس أزمة متجددة في خلافاته مع مدربه تشابي ألونسو خلال مباراة اليوم السبت أمام إسبانيول ضمن الجولة الخامسة من الليغا.

ورغم أن فينيسيوس قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ بداية الدوري الإسباني، اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو، فإن لا أحد لاحظ تغير معاملة المدرب تشابي ألونسو معه إيجابيا.

وانفجر فينيسيوس غضبا من تشابي ألونسو في الدقيقة 77 تحديدا عندما قرر المدرب إجراء تغييرين بخروج النجم البرازيلي وتعويضه بمواطنه رودريغو، وخروج ماستانتانو ودخول إبراهيم دياز.

وكشفت صحيفة "الآس" الإسبانية أن هناك مشكلة حقيقية بالفعل مع فينيسيوس داخل الريال إذ لم يتقبل البرازيلي قرار تبديله عند رؤية اللوحة الإلكترونية برقم قميصه.

وعندما خرج فيني من أرض الملعب، ألقى زجاجة وأظهر بوضوح بيديه عدم موافقته على استبداله في الدقيقة 77.

ووفقا لعدة مصادر قريبة من الريال، لا يزال الجدل يتجدد في كل مباراة حول فينيسيوس وهل يستحق اللعب لمباراة كاملة أم لا، لكنها تابعت: "الأمر يزداد سوءًا بين فيني وتشابي".

وبدورها قالت صحيفة"ماركا" إن سبب غضب فينيسيوس جونيور هو أنه لم يلعب 80 دقيقة في أي مباراة هذا الموسم، وهو أمرٌ يُثير حيرةً وغضبًا شديدين. لم يفهم سبب خروجه اليوم، مع أنه أظهر نشاطًا أكبر من المباريات السابقة.

ويرى فينيسيوس بحسب ما نقلته "ماركا" أنه يستحق معاملة أفضل من مدربه وحجما من اللعب أكبر بكثير مما هو عليه الآن.

وفي 6 مباريات حتى الآن في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا شارك فينيسيوس جونيور في كل المباريات، ونال أفضل وقت في مواجهة أوساسونا في الجولة الأولى (78 دقيقة) وأقل وقت في مواجهة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (28 دقيقة).