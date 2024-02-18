ليفاندوفسكي: علينا أن نلعب بشكل أفضل أمام نابولي

تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، بعد قيادته "البلوغرانا" للفوز على سيلتا فيغو، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو.

وقال ليفاندوفسكي، عقب المباراة: "في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد. لقد كانوا محظوظين بهدفهم، لكننا لم نفعل سوى القليل من الناحية الهجومية. إذا كنت تريد الفوز بمباراة 2-صفر أو 3-صفر فلا يمكنك اللعب لمدة 45 دقيقة فقط".