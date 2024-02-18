ليفاندوفسكي: علينا أن نلعب بشكل أفضل أمام نابولي
تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، بعد قيادته "البلوغرانا" للفوز على سيلتا فيغو، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وسجل ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو.
وقال ليفاندوفسكي، عقب المباراة: "في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد. لقد كانوا محظوظين بهدفهم، لكننا لم نفعل سوى القليل من الناحية الهجومية. إذا كنت تريد الفوز بمباراة 2-صفر أو 3-صفر فلا يمكنك اللعب لمدة 45 دقيقة فقط".
وأضاف: "السعادة لا تسعني فقد فزنا بمباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. هذه 3 نقاط مهمة. الآن يمكننا التركيز على دوري أبطال أوروبا".
وتابع: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وعملنا بجد هذا الأسبوع.. ضد نابولي يمكننا اللعب بشكل أفضل، وعلينا أن نكون جيدين طوال المباراة هجوميا ودفاعيا".
وسيواجه برشلونة مضيفه نابولي الإيطالي، الأربعاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحتل فريق المدرب تشاغي هرنانديز المركز الثالث برصيد 54 نقطة متأخرا بنقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني وسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر ولكل منهما مباراة مؤجلة.
ويحتل سيلتا فيغو المركز 17 برصيد 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.