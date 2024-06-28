بعد إلغائها.. ما هو موقف مباراة بيراميدز وسموحة؟
تضاربت التصريحات والأقاويل، بشأن مصير مباراة بيراميدز وسموحة، والتي تم إلغاؤها في الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة بسبب حريق نشب في ملعب الإسكندرية.
وألغى الحكم ميدو سلامة، مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بإحدى غرف المحولات الكهربائية بملعب الإسكندرية.
وكان التعادل 1-1 قائمًا بين الفريقين في الجولة 28 وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المشاهدين.
وستتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق قرارًا بشأن إعادة المباراة أو استكمالها.
موقف بيراميدز
ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، قال إن فريقه الأحق بحصد نقاط مباراة سموحة في الدوري المصري الممتاز.
ونقلت قناة "أون تايم سبورتس" عن ممدوح عيد قوله، إن انقطاع الكهرباء سبب غير قهري ويمنح النقاط للفريق الضيف.
واختتم: "بيراميدز سيطالب باحتساب نتيجة المباراة 2/0 لصالحه".
رئيس رابطة الأندية يتدخل
وعلى الفور قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، إنه سيتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز كاملة.
ونقلت قناة "أون تايم سبورتس" عن دياب قوله إن المباراة ستعاد كاملة منذ بدايتها، ولكن بنفس القرارات التي سبقت اللقاء، مثل إيقاف اللاعبين بداعي الطرد أو تراكم البطاقات.
وعن سبب إعادة المباراة وعدم احتساب نتيجة المباراة لبيراميدز قال دياب: "المباراة تم إلغاؤها بسبب ماس كهربائي أدى لحريق داخل الاستاد، وهذا ظرف قهري سيؤدي إلى إعادة المباراة".
واختتم: "سيتم إعلان الموعد الجديد لإقامة مباراة بيراميدز وسموحة بعد نهاية الجولة الحالية من الدوري".
ماذا تقول اللائحة؟
تنص اللائحة الخاصة بنظام الدوري المصري، أنه في حالة انقطاع الكهرباء يتم التعامل كالتالي:
المباريات التي تلعب نهارًا في حالة عدم وجود إضاءة كافية لاستكمال المباراة، يعتبر الفريق المسؤول عن تأخر انطلاق المباراة مهزومًا بنتيجة 2-صفر.
في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو في حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكّن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزومًا بنتيجة 2 / صفر أيًا كانت نتيجة اللقاء.
ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفًا قهريًا.
أما في حالة تعطل أي مباراة قبل انتهائها نظرًا لظروف قهرية:
تعاد المباراة في موعد تحدده إدارة المسابقات.
في حالة رفض أحد الفرق إعادة المباراة في التاريخ الجديد، تطبق عليه عقوبات.
ولعب سموحة الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد أن طرد الحكم الهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تدخل قوي على فيستون مايلي مهاجم بيراميدز.
تقدم سموحة بهدف بعد مرور ربع ساعة سجله حسام حسن من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تعرض علاء طارق لعرقلة من مهند لاشين لاعب بيراميدز.
وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بهدف سجله مايلي مستغلًا عرضية كريم حافظ.