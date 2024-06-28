بعد إلغائها.. ما هو موقف مباراة بيراميدز وسموحة؟

تضاربت التصريحات والأقاويل، بشأن مصير مباراة بيراميدز وسموحة، والتي تم إلغاؤها في الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة بسبب حريق نشب في ملعب الإسكندرية.

وألغى الحكم ميدو سلامة، مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بإحدى غرف المحولات الكهربائية بملعب الإسكندرية.

وكان التعادل 1-1 قائمًا بين الفريقين في الجولة 28 وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المشاهدين.

وستتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق قرارًا بشأن إعادة المباراة أو استكمالها.