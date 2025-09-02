أحمد حسن يحرج شوبير: وفر نصائحك وركز في عملك (صورة)

وجه أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، رسالة نارية للإعلامي أحمد شوبير رداً على تصريحات الأخير بشأن مقطع فيديو نشره عصام الحضري مدرب حراس المنتخب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

ونشر الحضري مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يركض بجوار أحمد حسن على هامش معسكر منتخب مصر الثاني الذي يشارك في كأس العرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال الحضري إنه يتشرف بالعمل مع "العميد الأصلي" أحمد حسن وهو ما فسره المتابعون بأنه استفزاز لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

وحمل حسام حسن لقب عميد لاعبي العالم كأكثر لاعب مثل منتخب بلاده في العالم لفترة قبل أن يحصل أحمد حسن على نفس اللقب بعد أن تجاوز رصيد أحمد حسن.

تصريحات شوبير

أكد أحمد شوبير عبر قناة الأهلي أنه لا داع لمثل هذه التصرفات التي تستفز حسام حسن، حتى لو كان سبيل الدعابة موضحاً أن البعض كان يحلم بالتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح أن هذه الطريقة المناسبة للحديث عن مثل الأمور في وسائل الإعلام.

رد أحمد حسن

أكد أحمد حسن في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصات التواصل الاجتماعي:" الكابتن أحمد شوبير خرج لإعطاء نصيحة لنا على الهواء وسأرد على كلامه على الهواء أمام الجميع".

وأضاف أحمد حسن رداً على شوبير:" إذا أردت التطوع بنصيحة فرقم هاتفي معك وأيضاً أرقام مسؤولي الاتحاد المصري ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله سأتقبلها وسأشكرك ولكن طالما الكلام على الهواء فالرد سيكون على شوبير هنا على الهواء".

وتابع:" أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية بتكليف رسمي ومتطوعاً دون أجر في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم".

وواصل:" أما بالنسبة لقصة "الهزار" أنا وعصام الحضري في هذه القصة، فهذا أمر معتاد من سنوات والجميع يراه ويشاهده يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا نتفهم دوافعك وأسبابها في هذه الحصريات".

وأتم قائلاً:" يا كابتن عليك بالهدوء ونصيحتي لك ركز في عملك ووفر نصائحك لأمور أخرى لأن الأجواء لا تتحمل فتن ومشاجرات جديدة وكفى ما نراه يومياً وأنت سيد العارفين".