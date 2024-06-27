يورو 2024: تركيا تحبط عودة التشيك وتصعد برفقة جورجيا والبرتغال لدور الـ16
أحبطت تركيا عودة حماسية من التشيك وفازت عليها 2-1، بعد هدف في اللحظات الأخيرة، لتؤكد حصولها على المركز الثاني في المجموعة السادسة من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الأربعاء، وتحجز موعدا مع النمسا في دور الستة عشر.
واحتاجت التشيك، التي تأهلت إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من البطولة، إلى الفوز في هامبورغ ليكون لديها أي فرصة للتأهل عن المجموعة السادسة، لكن حصول لاعب الوسط المهاجم أنتونين باراك على بطاقة حمراء في الدقيقة 20 أضر كثيرا بخططها.
وجاء هدف هاكان شالهان أوغلو قائد تركيا في الدقيقة 50 ليزيد معاناة التشيك، لكن توماش سوتشيك تمكن من تسجيل هدف التعادل بعد 16 دقيقة ليعيد بعض الأمل إلى فريقه.
لكن تركيا ضمنت الفوز بهدف رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله جينك طوسون.
وكانت البرتغال قد حسمت بالفعل تأهلها من صدارة المجموعة السادسة إثر الفوز 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع سلوفينيا.
وتأهلت تركيا اليوم من المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط إثر فوزها 2-1 على التشيك، بينما احتلت جورجيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
جورجيا تتغلب على البرتغال وتلتحق بركب المتأهلين
تغلبت جورجيا 2-صفر على البرتغال ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.
وصعدت جورجيا ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بمجموعاتها إلى جانب سلوفينيا وهولندا وسلوفاكيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع إسبانيا.
وكانت البرتغال قد حسمت بالفعل تأهلها من صدارة المجموعة السادسة إثر الفوز 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع سلوفينيا.
وبتأهل جورجيا، ودعت المجر منافسات البطولة إذ احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط.
وحرمت جورجيا البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عاما) من تحقيق رقم قياسي جديد له، إذ كان بحاجة إلى التسجيل ليحطم الرقم القياسي الذي انتزعه الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما) قبل أيام قليلة، ويصبح أكبر لاعب سنا يسجل في البطولة الأوروبية عبر تاريخها.