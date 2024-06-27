يورو 2024: تركيا تحبط عودة التشيك وتصعد برفقة جورجيا والبرتغال لدور الـ16

واحتاجت التشيك، التي تأهلت إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من البطولة، إلى الفوز في هامبورغ ليكون لديها أي فرصة للتأهل عن المجموعة السادسة، لكن حصول لاعب الوسط المهاجم أنتونين باراك على بطاقة حمراء في الدقيقة 20 أضر كثيرا بخططها.

وجاء هدف هاكان شالهان أوغلو قائد تركيا في الدقيقة 50 ليزيد معاناة التشيك، لكن توماش سوتشيك تمكن من تسجيل هدف التعادل بعد 16 دقيقة ليعيد بعض الأمل إلى فريقه.

لكن تركيا ضمنت الفوز بهدف رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله جينك طوسون.

وكانت البرتغال قد حسمت بالفعل تأهلها من صدارة المجموعة السادسة إثر الفوز 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع سلوفينيا.

وتأهلت تركيا اليوم من المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط إثر فوزها 2-1 على التشيك، بينما احتلت جورجيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.