مباراة الاتحاد والفيحاء: حسرة عبدالرحمن السفري بعد طرده لعنفه ضد طارق حامد (فيديو)

ويستضيف ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي الفيحاء والاتحاد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتعرض عبد الرحمن السفري لاعب نادي الفيحاء للطرد في الدقيقة 25 بعد لجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو (VAR) بسبب تدخله العنيف على المصري طارق حامد لاعب الاتحاد.

والتقطت كاميرا المباراة عبد الرحمن السفري وهو يتحسر بشدة، خاصة أن فريقه كان متأخرًا بهدف نظيف.