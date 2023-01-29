مباراة الاتحاد والفيحاء: حسرة عبدالرحمن السفري بعد طرده لعنفه ضد طارق حامد (فيديو)
تحسر عبد الرحمن السفري لاعب نادي الفيحاء، بعد طرده أمام الاتحاد، خلال نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، بسبب تدخله العنيف على طارق حامد لاعب وسط "العميد".
ويستضيف ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي الفيحاء والاتحاد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.
وتعرض عبد الرحمن السفري لاعب نادي الفيحاء للطرد في الدقيقة 25 بعد لجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو (VAR) بسبب تدخله العنيف على المصري طارق حامد لاعب الاتحاد.
والتقطت كاميرا المباراة عبد الرحمن السفري وهو يتحسر بشدة، خاصة أن فريقه كان متأخرًا بهدف نظيف.
وتقدم الاتحاد سريعا بأول أهداف نهائي كأس السوبر السعودي في الدقيقة 3، عن طريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تلقى تمريرة بينية من البرازيلي رومارينيو.
وألغى الحكم، هدفا ثانيا من توقيع رومارينيو في الدقيقة 40، بعدما عاد إلى تقنية الفيديو، ليؤكد صحة قرار الحكم المساعد، بوجود تسلل على اللاعب البرازيلي لحظة تسديد العبود.
وتأهل الفيحاء بعد فوزه على الهلال بنتيجة 1-0، كما تغلب الاتحاد على حساب النصر بنتيجة 3-1.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 19 يناير الجاري بفوز عريض حققه الاتحاد بنتيجة 3-0.
ولم يسبق أن فاز الاتحاد أو الفيحاء بلقب السوبر السعودي من قبل.
ويشارك الاتحاد للمرة الرابعة في كأس السوبر السعودي، لكنه فشل في تحقيق اللقب خلال نسخ 2013 و2017 و2018 بينما يشارك الفيحاء لأول مرة.