مرتضى منصور: ساوموني على غرامة كهربا (فيديو)

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه تم مساومته على عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب منافسه النادي الأهلي.

وشدد مرتضى منصور على أن "معركته" ليست مع النادي الأهلي بل مع رئيسه محمود الخطيب.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب": "ساوموني حريتي أمام 3 أشياء وهم 1. تقسيط غرامة كهربا على 5 سنوات وقلت "على جثتي" الفلوس مش فلوسي، 2. نسيان قضية نادي القرن، أمرت بإعادة اللافتات في النادي بعد أن تمت إزالتها سابقا، 3. وأن أعتذر لمحمود الخطيب".

وأضاف: "ليس لدي أي معركة مع الأهلي، معركتي مع محمود الخطيب والمعركة بدأت الآن".