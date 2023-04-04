قرار ببطلان تغريم عبدالله السعيد 2 مليون دولار والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي

وأصدرت المحمة حكما، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار مركز التسوية والذي ألزم اللاعب بتعويض مالي قدره مليوني دولار لصالح الأهلي المصري بعد عودته للدوري المصري مجددا بعد رحيله لأهلي جدة السعودي.

وبعد قرار مركز التسوية، نجح الأهلي في وقت سابق بالحصول على حكم بالحجز على ممتلكات اللاعب، بداعي إخلال عبدالله السعيد بالعقد الثلاثي المبرم بين اللاعب والأهلي المصري والأهلي السعودي لحظر انتقال اللاعب إلى أي فريق مصري دون موافقة الأهلي وفي حال مخالفة هذا البند يسدد اللاعب مليوني دولار.

ولجأ عبدالله السعيد إلى المحكمة الفدرالية السويسرية، والتي بدورها ألغت الحجز على أرصدة وممتلكات قائد فريق بيراميدز من جانب النادي الأهلي.

وقال هاني زهران محامي قائد بيراميدز:" حصلنا على حكم قضائي ببطلان مركز التسوية والتحكيم ضد عبدالله السعيد وبالتالي سيتم إلغاء إجراءات الحجز على الأرصدة البنكية للاعب".