قرار ببطلان تغريم عبدالله السعيد 2 مليون دولار والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي
قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان القرار الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد عبدالله السعيد نجم بيراميدز لصالح الأهلي، وإلغاء الحكم بإلزام اللاعب بدفع تعويض للنادي الأهلي يقدر بـ2 مليون دولار.
وأصدرت المحمة حكما، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار مركز التسوية والذي ألزم اللاعب بتعويض مالي قدره مليوني دولار لصالح الأهلي المصري بعد عودته للدوري المصري مجددا بعد رحيله لأهلي جدة السعودي.
وبعد قرار مركز التسوية، نجح الأهلي في وقت سابق بالحصول على حكم بالحجز على ممتلكات اللاعب، بداعي إخلال عبدالله السعيد بالعقد الثلاثي المبرم بين اللاعب والأهلي المصري والأهلي السعودي لحظر انتقال اللاعب إلى أي فريق مصري دون موافقة الأهلي وفي حال مخالفة هذا البند يسدد اللاعب مليوني دولار.
ولجأ عبدالله السعيد إلى المحكمة الفدرالية السويسرية، والتي بدورها ألغت الحجز على أرصدة وممتلكات قائد فريق بيراميدز من جانب النادي الأهلي.
وقال هاني زهران محامي قائد بيراميدز:" حصلنا على حكم قضائي ببطلان مركز التسوية والتحكيم ضد عبدالله السعيد وبالتالي سيتم إلغاء إجراءات الحجز على الأرصدة البنكية للاعب".
وانضم السعيد للنادي الأهلي في صيف 2011 قادما من الإسماعيلي ولعب حتى 2018.
وساهم السعيد في تحقيق دوري أبطال أفريقيا موسمين متتاليين، بجانب لقب الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي مرتين، بخلاف الدوري المصري 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، والسوبر المصري 4 مرات.
تفاصيل القضية
بدأت القضية بعدما انضم عبد الله السعيد إلى النادي الأهلي السعودي في صيف 2018 بعقد ثلاثي مع الأهلي المصري كان ضمن بنوده حظر انتقاله للدوري المصري إلا بموافقة إدارة الأهلي المصري.
ويشمل هذا العقد بندا يؤكد أنه في حالة عودة عبدالله السعيد للدوري المصري يكون ذلك من خلال الأهلي وإلا يتم تغريم اللاعب مليوني دولار.
وعاد عبدالله السعيد بالفعل إلى الدوري المصري ولكن بقميص نادي بيراميدز في يناير 2019، وهو ما جعل الأهلي يتحرك بشكل قانوني ضد السعيد بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبدأ الأهلي إجراءات الحجز على ممتلكات اللاعب لحين سداد مستحقاته المالية الخاصة بهذا الحكم، وفق قرار مركز التسوية والتحكيم.
واصطدم الأهلي، اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الصادر ضد عبدالله السعيد في الدعوى المرفوعة ضده من قبل الأهلي وإلغاء حكم إلزامه بدفع 2 مليون دولار.