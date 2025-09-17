اشتباه بإصابة زوجة إمام عاشور بـ"فيروس A"

يعيش إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، وعائلته في حالة رعب بعدما كشفت الفحوصات الأخيرة إصابته بـ"فيروس A"، والذي تسبب في نقله واحتجازه في المستشفى تحت الرعاية والمتابعة؛ نظرًا لخطورة المرض، كما أنه معدٍ.

وقال أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، إن الفحوصات أظهرت معاناة إمام عاشور من "فيروس A" لكن حالته باتت مستقرة في الوقت الراهن.

أخبار ذات علاقة ما سبب إصابة إمام عاشور بفيروس A؟

أخبار ذات علاقة غموض حول لحاقهما بلقاء الزمالك.. الأهلي يعلن موقف زيزو وإمام عاشور

وأشار في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إلى أن "حالة اللاعب باتت مستقرة الآن بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، ولكن تواجده في المستشفى جاء من أجل الاطمئنان عليه بصورة أكبر".

ومن أجل تجنب انتشار العدوى بين جميع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، فقد خضع الجميع لفحوصات شاملة جاءت نتيجتها سلبية.

وفي السياق ذاته، شدد الإعلامي أحمد شوبير على أن عاشور لن يتواجد مع الأحمر خلال الفترة المقبلة، ولن يلحق بالمباريات القادمة، لكن دون الكشف عن مدة غيابه، حيث ذكر أن المرض قد يكون انتقل له بسبب تناوله طعاما فاسدا منذ 6 أسابيع، وظهرت أعراضه في الوقت الحالي.

وقال مصدر مقرب من إمام في تصريحات خاصة، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك اشتباها بإصابة زوجته بنفس الفيروس، وأن تكون انتقلت العدوى لها نتيجة مخالطتها له خلال الفترة الماضية، خاصة أن العدوى تنتقل نتيجة التعامل بنفس الأغراض الشخصية للشخص المصاب.

وأضاف المصدر، أن زوجة اللاعب بدأت تعاني من بعض الأعراض المرضية التي ظهرت على إمام خلال الأيام الماضية.

وتابع: "زوجته تجري حاليا فحوصات طبية لمعرفة مدى إصابتها ونقل العدوى لها من إمام".

وأتم: "إمام عاشور حتى هذه اللحظة لم يغادر المستشفى، وما زال تحت الملاحظة الطبية وإشراف طبيب النادي الأهلي".

ووفق منظمة الصحة العالمية، فالتهاب الكبد A هو التهاب يصيب الكبد، ويمكن أن يسبب مرضاً تتراوح شدته بين الخفيف والخطير.

وتنتقل العدوى بالفيروس أساساً عندما يتناول شخص غير مصاب بالعدوى أطعمة أو مياهاً ملوّثة.

وترتبط أسباب الإصابة بالمرض ارتباطاً وثيقاً بعدم آمان المياه أو الطعام وتدني مستوى النظافة الشخصية.