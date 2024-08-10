أعلنت رابطة أندية دوري أدنوك للمحترفين الفائزين بجوائز الأفضل عن الموسم الماضي 2023 – 2024.

وأقامت الرابطة الإماراتية حفلاً مساء اليوم السبت، لتكريم الفائزين بجوائز الأفضل عن الموسم الماضي.

وفاز المغربي سفيان رحيمي نجم نادي العين بجائزة أفضل لاعب باختيار الجمهور عن الموسم الماضي، كما فاز نيكولاس خيمينيز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي.

وفاز إسماعيل مطر نجم نادي الوحدة المعتزل بجائزة أفضل هدف في الدوري أمام شباب الأهلي.

وحقق السوري عمر خريبين نجم الوحدة جائزة الحذاء الذهبي، كما فاز علي صالح بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي.

وفاز سيكو بابا لاعب نادي البطائح بجائزة أفضل لاعب صاعد مقيم أو مواليد الدولة، وحقق سلطان عادل لاعب نادي اتحاد كلباء أفضل موهبة صاعدة إماراتية.

وفاز نادي العين بجائزة دوري الجماهير، كما حصل نادي الوصل على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.

وتم إعلان التشكيل المثالي للموسم الماضي 2023 – 2024 والتي سيطر عليها لاعبو نادي الوصل بطل الدوري.

وحقق المدرب ميلوش ميلوييفتش المدير الفني للوصل، جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي، كما فاز خالد السناني حارس المرمى بالقفاز الذهبي.