حقق الهلال السعودي فوزًا مثيرًا على حساب أودينيزي الإيطالي بنتيجة 1-0 في ختام تجاربه الودية بمعسكره التدريبي استعدادًا للموسم المقبل.

وسجل هدف الفوز اللاعب البرتغالي روبن نيفيز من تسديدة قوية سكنت شباك الفريق الإيطالي.

وشهد اللقاء حضور فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي. وستعود بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض مباشرة، قبل أن يمنح البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لاعبيه راحة لمدة يومين قبل بدء التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد الهلال لخوض مباراة الأهلي يوم 13 أغسطس الحالي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويأمل الهلال الحفاظ على لقب السوبر السعودي الذي حققه في الموسم الماضي على حساب الاتحاد في النهائي.

وقرر خيسوس خوض مباراة ودية أخيرة يوم الخميس المقبل ضد نادي النجمة السعودي قبل التوجه إلى أبها يوم 11 أغسطس الحالي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي.

وخاض الهلال 6 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي في النمسا، وفاز على فينير نيو ستادت النمساوي بنتيجة 6-0 ثم تغلب على العربي القطري بثنائية دون رد.

وتغلب الهلال على الدحيل القطري بنتيجة 2-1 وفاز على كومو الإيطالي بنتيجة 1-0 بخلاف فوزه على أودينيزي، في حين خسر لقاء وحيدًا أمام صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-2.