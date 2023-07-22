هدف ميسي الرائع في فوز إنتر ميامي على كروز أزول (فيديو)
افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل أهدافه مع إنتر ميامي الأمريكي بعدما سجل هدفا رائعا على كروز آزول.
والتقى إنتر ميامي مع كروز آزول في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس الدوريات، التي تجمع بين فرق من الدوري الأمريكي والمكسيكي.
وبدأ ميسي المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك ويسجل هدفا رائعا قاتلا ليمنح فريقه الفوز 2/1.
وحصل إنتر ميامي على ضربة حرة نجح ميسي في تسجيلها بشكل رائع بتسديدة يسارية، حاول حارس كروز آزول صدها لكنه فشل في اللحظات الأخيرة من المباراة.
تعليق ميسي
وقال ميسي بعد المباراة: "كنت أعرف أنها الفرصة الأخيرة للتسجيل".
وأضاف "حاولت التسديد بإتقان كما أفعل عادة ولحسن الحظ لم يتمكن الحارس من التصدي للكرة".
وتابع "إنه فوز مهم لأن الفريق ليس في وضع جيد في الدوري، أعرف أنها بطولة أخرى لكن الفوز يساعدنا في رفع معنوياتنا".
وهذه أول مشاركة لميسي مع إنتر ميامي منذ انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
ووقع ليونيل ميسي على عقد مدته عامان مع إنتر ميامي ينتهي في يونيو 2025.
وحضر أكثر من 20 ألف متفرج تقديم ميسي مؤخرًا.
وسيلعب ميسي مع إنتر ميامي إلى جانب زميليه السابقين سيرجيو بوسكيتش وجوردي ألبا.
وهذه أول مباراة لميسي مع ناد لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة بعمر 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي.
ويحتل إنتر ميامي المركز الأخير في ترتيب الدوري الأمريكي ويكلك 18 نقطة حيث لعب 22 مباراة فاز في 5 مرات فقط وتعادل 3 مرات وخسر 14 مرة.