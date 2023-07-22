هدف ميسي الرائع في فوز إنتر ميامي على كروز أزول (فيديو)

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل أهدافه مع إنتر ميامي الأمريكي بعدما سجل هدفا رائعا على كروز آزول.

والتقى إنتر ميامي مع كروز آزول في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس الدوريات، التي تجمع بين فرق من الدوري الأمريكي والمكسيكي.

وبدأ ميسي المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك ويسجل هدفا رائعا قاتلا ليمنح فريقه الفوز 2/1.