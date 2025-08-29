القنوات الناقلة ومعلقو مباراتي الهلال والنصر في الدوري السعودي

أعلنت قنوات ثمانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي كافة التفاصيل الخاصة بتغطية لقاءات اليوم الجمعة في الجولة الأولى من دوري روشن.

وتشهد منافسات الدوري السعودي، اليوم الجمعة، 3 مباريات على رأسها لقاء الهلال والرياض، كما يلتقي الشباب ضيفه الخليجن بينما يلعب النصر أمام مضيفه التعاون.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتقام مباراة الهلال والرياض عند الساعة 6:50، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وتذاع مباراة الهلال ضد الرياض عبر قناة ثمانية 3، وتذاع بصوت المعلق عبد الله الحربي.

وتنطلق مباراة التعاون ضد النصر في التاسعة مساءً على ملعب "مدينة الملك عبد الله" الرياضية.

وتذاع المباراة عبر قناة ثمانية 1، وتذاع بصوت المعلق فهد العتيبي، بينما يتولى المعلق محمد حسين مهمة لقاء الشباب ضد الخليج.

وافتُتحت منافسات الدوري السعودي، أمس الخميس، بتعادل بين ضمك والحزم بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي على نيوم بهدف دون رد في ملعب الإنماء بمدينة جدة.

أخبار ذات علاقة النصر والهلال وميلان.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

وتغلب الاتفاق على حساب ضيفه الخلوج بنتيجة 2-1، أمس الخميس.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الأهلي ونيوم في الدوري السعودي للمحترفين

ويُسدل الستار على مواجهات الجولة الأولى بمواجهات الفتح ضد الفيحاء، والأخدود أمام الاتحاد، والقادسية مع النجمة.