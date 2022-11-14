ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتقدم بالفوز على لاتسيو وميلان يخطف الوصافة على حساب فيورنتينا

أحرز مويزي كين هدفين ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على ضيفه لاتسيو والتقدم إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وانتزع صاحب الأرض التقدم في نهاية الشوط الأول عندما وضع كين الكرة من فوق إيفان بروفيدل حارس لاتسيو الذي كان خارج منطقة الجزاء واكتفى بمشاهدة الكرة تمر إلى داخل المرمى.

وعزز كين من تفوق يوفنتوس في الدقيقة 54 عندما تابع تسديدة الجناح فيليب كوستيتش المرتدة من بروفيدل.

وجعل أركاديوش ميليك النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة منخفضة بعد تمريرة فيدريكو كييزا العرضية قرب النهاية.

وبفوزه السادس على التوالي في الدوري رفع يوفنتوس رصيده إلى 31 نقطة قبل عطلة كأس العالم ويتقدم بنقطة واحدة على لاتسيو رابع الترتيب وإنتر ميلان الخامس.

كما فاز فريق ميلان الأول لكرة القدم، على ضيفه فيورنتينا 2-1، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان في الدقيقة الثانية عن طريق رافائيل لياو، قبل أن يدرك أنتونين باراك التعادل لفيورنتينا عند الدقيقة 28.

وعند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل نيكولا ميلنكوفيتش لاعب فيورنتينا الهدف الثاني لميلان بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر نابولي، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويحلق نابولي في صدارة المسابقة برصيد 41 نقطة متفوقا بثماني نقاط على ميلان حامل اللقب.

ويما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: