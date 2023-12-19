قرار مفاجئ من ريال مدريد بعد إصابة ألابا

وقالت تقارير إسبانية أمس الإثنين، أن ريال مدريد ينوي ضم قلب دفاع جديد، غير أن ماركا شددت على توجه مختلف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويعاني ريال مدريد من 3 إصابات بقطع في الرباط الصليبي في خط الدفاع هم ألابا وإيدير ميليتاو، بالإضافة إلى الحارس الأساسي تيبو كورتوا.

وحسب ماركا، قرر ريال مدريد عدم التعاقد مع قلب دفاع جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عكس ما تردد خلال الساعات الأخيرة.

ووفقا للتقرير، فإن قرار النادي هو الاعتماد على ناتشو وروديغير، بالإضافة إلى الثلاثي أورلين تشواميني، وفيرلاند ميندي، وكارفخال في حالات الطوارئ.