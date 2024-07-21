كشف مصدر داخل الأهلي المصري، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، رفض التفريط في حق النادي بأزمة محمد عدلان، لاعب فريق كرة اليد.

واندلعت أزمة، مساء السبت، بعدما خرج اللاعب في فيديو مصور يعلن رغبته الانتقال للزمالك، وذلك بعد إعلان الأهلي التعاقد معه رسميًّا.

وأعلن الأهلي ضم محمد عدلان قادمًا من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد.

محمد عدلان من مواليد 2006، وكشف الأهلي أن التعاقد معه جاء لتدعيم فريق الشباب في النادي الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "الخطيب يرى أن النادي سلك كل الطرق الشرعية للتعاقد مع اللاعب، ولم يتخذ أي طريق آخر في هذا الملف".

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وأضاف: "بعض أعضاء مجلس الإدارة طلبوا ضم اللاعب والانتهاء من الأزمة، وبعدها عرضه للبيع على الفور خارج مصر، كما حدث من قبل في ملف عبدالله السعيد عندما كان لاعبًا في الفريق الأحمر، ووقع للزمالك قبل أن يتراجع عن موقفه ويتم تجميده ورحل في نهاية المطاف بعد أزمة كبيرة إلى الأهلي السعودي".

وتابع المصدر: "هناك موافقة مبدئية من مجلس الإدارة على هذا القرار"، مؤكدًا أن الأهلي لا يهمه انضمام اللاعب للزمالك، ولكن هناك استياء من موقف محمد عدلان بعدما وافق على عرض الأهلي من البداية.

وأتم: "الخطيب طلب إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة في الفترة المقبلة".

من جانبه، قال عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه لم يصل للاتحاد حتى الآن أي شكاوى رسمية بشأن موقف اللاعب، موضحًا في تصريحات تلفزيونية: "حتى يحكم اتحاد اليد في هذا الأمر يجب أن نحصل على مكاتبات رسمية أو شكاوى من أي طرف للتحقيق في الواقعة وإصدار الحكم".

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رد الزمالك

بينما قال هشام نصر، نائب رئيس الزمالك: "حصلنا على موافقة طلائع الجيش لبيع محمد عدلان للزمالك، ثم حصلنا على موافقة اللاعب ووالده".

وأضاف: "فوجئنا بعد ذلك أن طلائع الجيش باع محمد عدلان إلى الأهلي وأخبرونا بذلك، وأتمنى حل هذه الأزمة سريعًا".

وأتم: "يجب مراعاة الحالة النفسية للاعبين وعدم الضغط عليهم وإجبارهم بفعل أي شيء على عكس رغبتهم".