مصير غريب.. ماذا حدث لـ 3 نجوم حاول ليفربول التعاقد معهم بدلا من محمد صلاح؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كتب النجم المصري محمد صلاح اسمه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ فريقه ليفربول الإنجليزي.

وسجّل اللاعب صاحب الـ 33 عاماً أكثر من 200 هدف بقميص الريدز منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

اللافت أن صلاح واجه شكوكاً كبيرة حين انضم إلى ليفربول قبل 8 أعوام خاصة أن تجربته السابقة في الدوري الإنجليزي كانت فاشلة.

وأمضى النجم المصري عامين في تشيلسي لكنه كافح لفرض نفسه في خطط مدربه وقتها جوزيه مورينيو.. ولعب صلاح 19 مباراة فقط في ستامفورد بريدج قبل إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي ثم انتقاله إلى نادي روما.

الأموال التي قرر ليفربول إنفاقها على صلاح قبل كل تلك السنوات أثبتت أنها واحدة من أفضل الصفقات التي قاموا بها على الإطلاق.

وساعد صلاح بتألقه ومردوده وأهدافه فريق ليفربول على الفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأشارت صحيفة التايمز إلى أن ليفربول حاول التعاقد مع 3 نجوم نافسوا صلاح قبل أن يستقر على النجم المصري.. ولكن ماذا حدث لهم بعد كل هذه السنوات؟

الأمريكي كريستيان بوليسيتش

أحد الأسماء التي كان ليفربول يتطلع إليها قبل صلاح كان اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح نادي ميلان الإيطالي الحالي.

في صيف 2017، كان الأمريكي قادمًا من موسمه الأول كلاعب أساسي مع بروسيا دورتموند الألماني وكان أحد أكثر الشباب تقييمًا في كرة القدم، وبدا المستقبل مشرقًا للغاية للاعب الجناح.

مع ذلك، لم تسر الأمور على هذا النحو تمامًا، وبعد عامين آخرين مع دورتموند، انضم بوليسيتش إلى تشيلسي عام 2019 وقدّم الموسم الأول بشكل رائع مع البلوز، مسجلاً 11 هدفًا في 34 مباراة ثم تراجع مردوده مع كثرة الإصابات.

وبعد أربعة مواسم في ستامفورد بريدج، بِيعَ إلى ميلان عام 2023 مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

وكان أداء بوليسيتش في إيطاليا أفضل بكثير حتى الآن، وسجل 15 هدفًا في موسمه الأول مع الفريق الإيطالي، لا يزال بوليسيتش يبلغ من العمر 26 عامًا فقط، ولديه كل المقومات ليكون لاعبًا من الطراز الرفيع.

ولكن من المرجح أن يشكر ليفربول حظه السعيد لأن بروسيا دورتموند رفض السماح للاعب الجناح بالرحيل في عام 2017، واضطروا إلى اللجوء إلى صلاح بدلاً من ذلك.

الألماني جوليان دراكسلر

قبل عدة أشهر من اهتمام الريدز ببوليسيتش وتوقيعهم في النهاية مع صلاح، كانوا مهتمين بالألماني جوليان دراكسلر، قضى الجناح مسيرته المهنية بأكملها حتى تلك اللحظة يلعب في ألمانيا، لذا كان كلوب على دراية بعمله.

وبعد أن صنع لنفسه اسمًا في شالكه، انتقل الألماني إلى فولفسبورغ، لكنه أمضى موسمًا ونصفًا فقط مع النادي قبل أن يطلبه ليفربول، أراد نادي الدوري الإنجليزي الممتاز استمالة دراكسلر من ألمانيا إلى إنجلترا، لكنه رفض في النهاية وانتقل إلى باريس سان جيرمان.

أثبتت هذه الخطوة أنها مثمرة، حيث أمضى خمس سنوات ونصف في فرنسا مع الفريق ولعب ما يقرب من 200 مباراة لهم.

و بعد فترة إعارة في بنفيكا خلال موسم 2022/23، انتقل إلى قطر وانضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023. لا يزال يلعب مع فريق دوري نجوم قطر ويقدم أداءً جيدًا مع النادي، حيث سجل 11 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 21 مباراة.

ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه لا يزال يبلغ من العمر 31 عامًا فقط، فمن غير المرجح أن يتوقع أحد أنه سيغادر أوروبا في هذه المرحلة. سيكون ليفربول ممتنًا للغاية لأنه رفضهم كل تلك السنوات الماضية.

الألماني جوليان براندت

كان جوليان براندت آخر لاعب أراده الريدز قبل التعاقد مع صلاح، صنع اللاعب الألماني اسمًا لامعًا بعد عدة مواسم رائعة مع باير ليفركوزن، وأراد كلوب ضمه إلى أنفيلد، لكن الجناح خشي ألا يلعب بانتظام مع ليفربول، لذلك بقي مع الفريق الألماني لموسمين آخرين، مسجلاً 22 هدفًا إضافيًا.

وأدى ذلك إلى انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في عام 2019، وبعد بداية بطيئة في النادي، حقق مسيرة قوية معهم، على مدار خمس سنوات، لعب ما يقرب من 250 مباراة مع الفريق وسجل 42 هدفًا.