أس: ريال مدريد لم يتخذ أي خطوة للتعاقد مع مبابي
قالت صحيفة "أس" إن ريال مدريد لم يتخذ أي خطوة للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
ورغم الحديث المتواصل عن مستقبل مبابي منذ يونيو الماضي إلا أنه يبدو أن مبابي سيبقى مع باريس سان جيرمان ما لم تحدث مفاجأة حتى 31 أغسطس؛ حيث ينتهي السوق الصيفي.
وكتبت الصحيفة: "مبابي لن يأتي إلى ريال مدريد هذا الصيف".
وأشارت إلى تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي قال إنه لن يتم إبرام صفقات جديدة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.
وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في 2022 لمدة موسمين حتى 2024، مع بند يتيح للاعب التمديد حتى 2025.
لكن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند التجديد حتى 2025، وأنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.
وفي حال حدوث ذلك فإن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان، مجانا، بنهاية العقد في 30 يونيو المقبل.
مهاجم رقم 9
وأكدت "أس" أن ريال مدريد لن يتعاقد مع مهاجم رقم 9 في السوق الصيفي الحالي؛ لأن أنشيلوتي حول فريقه بالكامل ليلعب مع رودريغو وفينيسيوس جونيور في المقدمة، وسيكون هذا هو الحال هذا الموسم.
مبابي في 2024؟
وعن إمكانية انضمام مبابي لريال مدريد، مجانا، صيف 2024، قالت "أس" إن باريس سان جيرمان سيبذل كل ما في وسعه لإقناع اللاعب بالتجديد، وبالتالي منعه من المغادرة مجانا.
وفي هذه الأثناء سيركز ريال مدريد على الموسم الحالي، مع افتراض أن مبابي سيأتي الصيف المقبل؛ إذا حافظ على تألقه.