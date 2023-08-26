أس: ريال مدريد لم يتخذ أي خطوة للتعاقد مع مبابي

وأشارت إلى تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي قال إنه لن يتم إبرام صفقات جديدة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في 2022 لمدة موسمين حتى 2024، مع بند يتيح للاعب التمديد حتى 2025.

لكن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند التجديد حتى 2025، وأنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.

وفي حال حدوث ذلك فإن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان، مجانا، بنهاية العقد في 30 يونيو المقبل.