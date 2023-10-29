فينغر: توتنهام مرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي
يعتقد الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لآرسنال أن توتنهام سيكون أحد المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد بدايته القوية.
وتم تعيين أنجي بوستيكوجلوفي الصيف، وكان على المدرب الأسترالي التعامل مع رحيل المهاجم المميز هاري كين، لكن السبيرز ظهر بشكل مثير للإعجاب بسجل خالٍ من الخسائر بعد 10 جولات، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل مرتين.
وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن هذه أفضل بداية لتوتنهام في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز مع اجتياز العديد من الاختبارات.
وقدّم توتنهام عرضًا مفعمًا بالحيوية ليعوض تأخره أمام آرسنال مرتين ليحصل على نقطة، الشهر الماضي، حيث أشار البعض بالفعل إلى أن توتنهام قد يكون منافسًا مفاجئًا على اللقب، وهو أمر يعتقد فينغر أنه قد يكون واردًا.
وقال فينغر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "أنت تسألني، ليس سؤالًا صعبًا لأنني أحب دائمًا أن أقول ما أشعر به بعمق، وأعتقد أن توتنهام سيكون واحدًا من المرشحين للفوز باللقب".
وأضاف: "لقد اشتروا جيمس ماديسون، وهو لاعب عظيم، وحلقة الوصل من خط الوسط المنخفض إلى خط الوسط العالي، وأضاف بعض الإبداع الفني للفريق، كان لديهم نقاط ضعف في الخلف، وفي، العام الماضي، لم يكن هوغو لوريس يتمتع بأفضل المواسم أيضًا، وبشكل عام، الحركة من هيونغ سون مين إلى الوسط تبدو جيدة جدًا".
ولم يسبق لتوتنهام، الذي تأسس، العام 1882، أن حقق لقب الدوري الإنجليزي، كما أنه نادرًا ما نافس على اللقب، واقترب السبيرز مرتين من ذلك تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
ويتطلع مانشستر سيتي إلى الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، لكن فينغر يتوقع وجود سباق رباعي.
وقال فينغر: "بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، أود أن أقول إن آرسنال، وليفربول، وتوتنهام، ومانشستر سيتي، سينافسون دائمًا".
وأكد: "يبدو أن هؤلاء الأربعة هم الذين سيقاتلون، في الوقت الحالي، من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز".
وحقق توتنهام فوزه الرابع على التوالي، يوم الجمعة، عندما تغلب على كريستال بالاس، وهذا يعني أن السبيرز يحتفظ بالصدارة، علمًا بأن آخر لقب للفريق كان موسم 2008/2007 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وقال بوستيكوجلو لشبكة "سكاي سبورتس": "دعوهم يحلمون، هذا هو ما يعنيه أن تكون من مشجعي كرة القدم".
وأضاف: "المهم هو أن نمنح مشجعينا الفرح والأمل، هذا هو ما توجد من أجله أندية كرة القدم، الأحلام تستمر طالما أنها تستمر حتى يوقظك شخص ما، سنرى".