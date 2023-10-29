فينغر: توتنهام مرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

وقدّم توتنهام عرضًا مفعمًا بالحيوية ليعوض تأخره أمام آرسنال مرتين ليحصل على نقطة، الشهر الماضي، حيث أشار البعض بالفعل إلى أن توتنهام قد يكون منافسًا مفاجئًا على اللقب، وهو أمر يعتقد فينغر أنه قد يكون واردًا.

وقال فينغر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "أنت تسألني، ليس سؤالًا صعبًا لأنني أحب دائمًا أن أقول ما أشعر به بعمق، وأعتقد أن توتنهام سيكون واحدًا من المرشحين للفوز باللقب".

وأضاف: "لقد اشتروا جيمس ماديسون، وهو لاعب عظيم، وحلقة الوصل من خط الوسط المنخفض إلى خط الوسط العالي، وأضاف بعض الإبداع الفني للفريق، كان لديهم نقاط ضعف في الخلف، وفي، العام الماضي، لم يكن هوغو لوريس يتمتع بأفضل المواسم أيضًا، وبشكل عام، الحركة من هيونغ سون مين إلى الوسط تبدو جيدة جدًا".