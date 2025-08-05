الزمالك يتلقى دفعة كبيرة قبل مواجهة سيراميكا في افتتاح الدوري

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا دفعة قوية قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، في افتتاح مباريات الفريق الأبيض بالجولة الأولى للدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا في الجولة الأولى من بطولة الدوري المحلي، في اللقاء المقرر له الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس.

أخبار ذات علاقة مفاجأة معسكر الإعداد.. نجم الزمالك يكسب ثقة يانيك فيريرا

أخبار ذات علاقة 6 نجوم يلهبون صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز

وتعاقد الزمالك مع عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق والمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وضمت قائمة الصفقات كلًا من الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادمًا من نادي زد لمدة 5 مواسم، بجانب أحمد ربيع من البنك الأهلي، وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعًا على عقود لمدة خمس سنوات.

أخبار ذات علاقة خائف من الدكة.. نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك

كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنغولي شيكو بانزا، أحد أبرز الأسماء في خط الهجوم، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي.

وجاءت الدفعة القوية بتأكيد جاهزية الظهير الأيسر محمود بنتايك، لاعب الفريق، والذي سيحل أزمة كبيرة لفيريرا؛ خاصة في ظل استمرار غياب أحمد فتوح، المُعاقب من قبل الجهاز الإداري؛ بسبب ما بدر منه مؤخرًا، واستمرار تدربه بشكلٍ منفرد.

وأنهى بنتايك مؤخرًا برنامجه التأهيلي، الذي خضع له الظهير الأيسر المغربي خلال الأيام الماضية؛ بسبب الإصابة التي لحقت به، والتي كانت عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى بنتايك الفقرة التأهيلية، بجانب تدريبات الكرة بشكلٍ طبيعي، بصحبة زملائه بالفريق خلال الأيام الماضية، بعد اكتمال تعافيه من الإصابة.

وكان الزمالك قد خسر أمام بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر تجاربه الودية هذا الأسبوع، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.