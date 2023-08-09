تحايل ميسي يمنح إنتر ميامي هدفًا قاتلًا (فيديو)
انتشر مقطع فيديو يُظهر تحايل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، قبل تنفيذ ضربة حرة حاسمة أمام دالاس في ثمن نهائي الدوري الأمريكي المكسيكي لكرة القدم.
وتأهل إنتر ميامي إلى ربع النهائي بعد مباراة صعبة أمام دالاس انتهت بالتعادل 4/4 قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي رجَّحت كفت فريق ميسي.
ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل الرابع لفريقه في مرمى دالاس من ضربة حرة في الوقت القاتل، لكن مقطع فيديو أظهر أن ميسي لم يلعب الكرة من المكان ذاته الذي ارتكبت منه المخالفة.
واستغل ميسي انشغال الحكم بتثبيت الحائط البشري لينقل الكرة إلى داخل الملعب حتى وضعها في المكان المناسب له ثم نفذها مباشرة إلى المرمى.
ولم يستخدم حكم المباراة السائل الأبيض الذي يستخدم لتحديد مكان الكرة في مثل هذه الألعاب وهو ما استغله ميسي تمامًا.
وبدأ ميسي بشكل مثالي مع إنتر ميامي حيث سجل 7 أهداف في 4 مباريات مع الفريق في مسابقة كأس الدوري الأمريكي المكسيكي (كأس الدوريات) يتصدر بها قائمة الهدافين.
وسيستقبل ميسي فريق شارلوت في ربع النهائي فجر السبت القادم.
وأصبح ليونيل ميسي رابع الهدافين التاريخيين لنادي إنتر ميامي الأمريكي في قائمة يتصدرها الأرجنتيني جونزالو هيغوايين زميل ميسي السابق في منتخب التانغو لفترات طويلة