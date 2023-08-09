تحايل ميسي يمنح إنتر ميامي هدفًا قاتلًا (فيديو)

ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل الرابع لفريقه في مرمى دالاس من ضربة حرة في الوقت القاتل، لكن مقطع فيديو أظهر أن ميسي لم يلعب الكرة من المكان ذاته الذي ارتكبت منه المخالفة.

واستغل ميسي انشغال الحكم بتثبيت الحائط البشري لينقل الكرة إلى داخل الملعب حتى وضعها في المكان المناسب له ثم نفذها مباشرة إلى المرمى.

ولم يستخدم حكم المباراة السائل الأبيض الذي يستخدم لتحديد مكان الكرة في مثل هذه الألعاب وهو ما استغله ميسي تمامًا.