قاد الثنائي كودجو لابا وسفيان رحيمي العين لفوز كبير 5-1 على ضيفه خورفكان في مباراة الفريق الافتتاحية في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح العين الخماسية في الدقيقة 14 عن طريق كاكو بعدما استقبل تمريرة منخفضة داخل منطقة الجزاء من بالاسيوس ليرسل تسديدة أرضية على يمين حارس خورفكان.

وعزز رحيمي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 بعدما انفرد بمرمى أحمد الحوسني حارس خورفكان من الناحية اليسرى ليطلق تسديدة قوية بيمناه في الشباك.

وواصل بطل آسيا سيطرته في الشوط الثاني عندما سجل لابا الهدف الثالث بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من رحيمي في الدقيقة 55.

وجعل لابا النتيجة 4-صفر بعد تمريرة بينية رائعة من كاكو في الدقيقة 61 ليحرز هدفه المئة مع العين في الدوري.

وقلص الإسباني جوناتان فييرا لاعب وسط خورفكان الفارق في الدقيقة 66 من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لكن عاد لابا ليسجل هدفه الشخصي الثالث والخامس للعين في الدقيقة 73 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت، حقق الشارقة فوزا عريضا 4-صفر على مضيفه دبا الحصن الصاعد حديثا للدوري.

وافتتح البرازيلي كايو لوكاس التسجيل في الدقيقة 35 بعدما استقبل تمريرة عرضية متقنة من خالد الظنحاني حولها للشباك بضربة رأس.

وعزز الفرنسي عثمان كامارا النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجعل لوان بيريرا النتيجة 3-صفر بعدها بثلاث دقائق إثر تمريرة عرضية من الظنحاني حولها للشباك بضربة رأس متقنة.

وفي الدقيقة 71 أحرز كامارا هدف الشارقة الرابع عندما تابع ركلة جزاء نفذها زميله فراس بالعربي وردت من العارضة ليضعها كامارا قوية بضربة رأس في المرمى وقلص جواو فيتور الفارق لدبا الحصن قبل النهاية بخمس دقائق.

وفي وقت سابق، حول شباب الأهلي تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على ضيفه البطائح.

وافتتح البطائح أهداف المباراة بالدقيقة 66 عن طريق أناتولي أبانج بعدما استقبل تمريرة عرضية منخفضة من باولو هنريكي وسددها أرضية على يمين حارس شباب الأهلي.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعد دقيقتين عندما حول مؤنس دبور تسديدة قوية من زميله كون سانتوس سيلفا من خارج منطقة الجزاء بكعب قدمه إلى داخل الشباك.

وأحرز شباب الأهلي هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تابع الإيراني سردار آزمون تمريرة عرضية على يسار حارس البطائح.

وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت، فاز بني ياس على ضيفه الجزيرة بهدفي خوان باوزا ويوسف نياكتيه في الشوط الثاني.

وافتتح الأرجنتيني خوان باوزا التسجيل في الدقيقة 55 لصالح بني ياس بعدما استغل ارتباك مدافعي الجزيرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس.

وعزز نيكتيه النتيجة في الدقيقة 77 بعدما استقبل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وضعها بسهولة داخل الشباك.

وقال المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة بعد الخسارة لقناة أبوظبي الرياضية: "النتيجة مخيبة للآمال.. هدفنا كان الفوز.. عوقبنا مرتين.. خطأ في إبعاد الكرة وخطأ في التمرير أمام مرمانا.

وأضاف: "بني ياس نجح في استغلال أخطائنا لتسجيل هدفين.. ونحن عاقبنا أنفسنا خاصة في الشوط الأول عندما أهدرنا 4 أو 5 فرص".