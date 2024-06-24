مدرب كولومبيا يرفض ترشيح فريقه للفوز بكوبا أمريكا

يتطلع مدرب كولومبيا نيستور لورينزو للمباراة الافتتاحية لفريقه في كأس كوبا أمريكا أمام باراغواي، اليوم الاثنين، ويصر على أنه لا يود وضعه بين المرشحين للفوز باللقب.

وقال لورينزو، الذي كان حريصا على تجنب وضعه كأحد المرشحين البارزين للفوز باللقب، إن هناك الكثير من التوقعات المحيطة بفريقه نظرا لمسيرته الخالية من الهزائم في 23 مباراة متتالية.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة ولا نفكر في السجل الخالي من الهزائم. الأمور مختلفة والمقارنات مثيرة للاشمئزاز.

"أتمنى أن نجلب السعادة للناس، نراهم متحمسين وهذا يحفزنا. يسعدنا أن نعرف أننا ننقل شيئا جيدا من الملعب".