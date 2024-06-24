مدرب كولومبيا يرفض ترشيح فريقه للفوز بكوبا أمريكا
يتطلع مدرب كولومبيا نيستور لورينزو للمباراة الافتتاحية لفريقه في كأس كوبا أمريكا أمام باراغواي، اليوم الاثنين، ويصر على أنه لا يود وضعه بين المرشحين للفوز باللقب.
وقال لورينزو، الذي كان حريصا على تجنب وضعه كأحد المرشحين البارزين للفوز باللقب، إن هناك الكثير من التوقعات المحيطة بفريقه نظرا لمسيرته الخالية من الهزائم في 23 مباراة متتالية.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة ولا نفكر في السجل الخالي من الهزائم. الأمور مختلفة والمقارنات مثيرة للاشمئزاز.
"أتمنى أن نجلب السعادة للناس، نراهم متحمسين وهذا يحفزنا. يسعدنا أن نعرف أننا ننقل شيئا جيدا من الملعب".
وكان لورينزو، الذي تولى تدريب كولومبيا في يوليو 2022، في أفضل حالاته خلال الفترة التي سبقت البطولة بعدما قاد فريقه للفوز 5-1 على الولايات المتحدة و3-صفر على بوليفيا في وقت سابق من هذا الشهر.
لكن في ظل مواجهة كولومبيا أيضا مع البرازيل وكوستاريكا في المجموعة الرابعة، قال المدرب الأرجنتيني: ليس هناك ما يضمن المضي قدما في البطولة وأن الأمر الأساسي هو التركيز في كل مباراة على حدة.
وأوضح: "لا يعني ذلك أننا لسنا متحمسين، بل نحن كذلك، لكن الأمر فقط هو أن المرشحين لا يفوزون أبدا تقريبا. لن ننجرف كثيرا في هذا وسنتعامل مع الأمر مباراة بمباراة وكرة تلو الأخرى، وهذه هي طريقة الفوز".