يريد الاحتراف.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده "نهائيًا"

حسم الإعلامي خالد الغندور، قائد نادي الزمالك الأسبق، الجدل الدائر حول مستقبل محمد السيد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أخبار ذات علاقة ليس جماهير الزمالك.. مفاجأة مدوية وراء تهديدات والد زيزو بالرحيل عن الأهلي

ويسعى نادي الزمالك جاهداً لتجديد عقد اللاعب تجنباً لرحيله مجاناً، إلا أن المفاوضات تواجه عقبات كبيرة، خاصةً مع إصرار اللاعب على قراره بالرحيل بحثاً عن فرصة احترافية خارجية.

وجاء هذا السعي في الوقت الذي بدأ فيه الفريق الأبيض مشواره في الدوري المصري الممتاز بشكل قوي، بتغلبه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-0) في الجولة الأولى.

ويستعد حالياً لمواجهة صعبة أمام نادي المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل

أخبار ذات علاقة أول خلاف كبير بين جون إدوارد ونجوم الزمالك

رفض تجديد العقد

كشف الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن محمد السيد قرر رفض التجديد نهائياً، ويفضل خوض تجربة الاحتراف خارج القلعة البيضاء".

يذكر أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه التفاوض بشكل حر مع أي جهة بدءاً من يناير المقبل، موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.