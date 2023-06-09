حالته تزداد سوءا.. ريكو حارس باريس سان جيرمان يعود إلى العناية المركزة

وتعرّض الإسباني، البالغ 29 عاماً، لحادث سقوط عن صهوة جواد في إل روسيو، بعد توجهه إلى إسبانيا إثر مباراة جلس فيها على مقاعد البدلاء مع باريس سان جيرمان، الذي حقق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفاز ريكو، المولود في إشبيلية، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق مسقط رأسه، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.

ثم انتقل حارس المرمى إلى نادي العاصمة على سبيل الإعارة في العام 2019 أيضاً، قبل أن يصبح الانتقال رسمياً في 2020.

ثم أُعير ريكو من الجانب الفرنسي إلى ريال مايوركا الإسباني في يناير 2022، قبل أن يعود إلى سان جيرمان في الموسم الحالي.

لعب ريكو 24 مباراة مع باريس سان جيرمان، وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني.

وأكد مدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه، الأسبوع الماضي، أن فريقه لن يحتفل بفوزه بلقبه الحادي عشر في تاريخه؛ احترامًا لريكو الراقد في المستشفى.