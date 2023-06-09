حالته تزداد سوءا.. ريكو حارس باريس سان جيرمان يعود إلى العناية المركزة
لا يزال حارس المرمى البديل لباريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو ريكو، الذي تعرّض لحادث ركوب خيل في 28 مايو الماضي، بحالة خطرة، وخضع للتخدير مجدداً بعد إيقاظه تدريجياً قبل أيام قليلة، حسب ما كشفت يوم الجمعة مصادر في مستشفى في إشبيلية.
وكشف مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن ريكو "خضع مجدداً للتخدير ولا يزال في حالة خطرة، وأدخل إلى وحدة العناية المركّزة".
ويعتزم مستشفى فيرخن دل روسيو نشر تقرير طبي جديد، الأسبوع المقبل.
وكانت مصادر أكّدت، الثلاثاء، وجود "علامات مشجّعة" حتى لو توجّب البقاء على "حذر"، وأشارت إلى أن المستشفى يعتزم إخضاعه لفحوص طبيّة جديدة، وأنه يزيل التخدير تدريجياً عنه لمراقبة ردّ فعله.
وتعرّض الإسباني، البالغ 29 عاماً، لحادث سقوط عن صهوة جواد في إل روسيو، بعد توجهه إلى إسبانيا إثر مباراة جلس فيها على مقاعد البدلاء مع باريس سان جيرمان، الذي حقق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفاز ريكو، المولود في إشبيلية، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق مسقط رأسه، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.
ثم انتقل حارس المرمى إلى نادي العاصمة على سبيل الإعارة في العام 2019 أيضاً، قبل أن يصبح الانتقال رسمياً في 2020.
ثم أُعير ريكو من الجانب الفرنسي إلى ريال مايوركا الإسباني في يناير 2022، قبل أن يعود إلى سان جيرمان في الموسم الحالي.
لعب ريكو 24 مباراة مع باريس سان جيرمان، وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني.
وأكد مدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه، الأسبوع الماضي، أن فريقه لن يحتفل بفوزه بلقبه الحادي عشر في تاريخه؛ احترامًا لريكو الراقد في المستشفى.