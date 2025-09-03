أسطورة ريال مدريد مرشح لخلافة تين هاغ في تدريب باير ليفركوزن

دخل راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد، ومدرب الفريق الرديف للنادي سابقا ضمن اهتمامات مسؤولي باير ليفركوزن لتدريب الفريق في الفترة المقبلة بعد أيام قليلة من إقالة الهولندي إريك تين هاغ من منصبه.

واتخذ ليفركوزن بطل ألمانيا 2023 ـ 2024 ووصيف بطل الموسم الماضي قرارًا مفاجئًا يوم الاثنين بإنهاء التعاقد مع مدربه الجديد إريك تين هاغ، بعد مباراتين فقط في الدوري الألماني.

ويسعى النادي الألماني الآن لاستغلال فترة التوقف الدولي لإيجاد بديل للمدرب الهولندي الذي لم يحقق الفوز في أول مباراتين في الدوري الألماني للموسم الجديد.

وكشفت تقارير قريبة من باير ليفركوزن أن إدارة النادي تدرس 3 خيارات ليكون أحدها المدرب الجديد للنادي الذي يستعد للانطلاق من جديد في الدوري الألماني بجانب المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبها، أفادت صحيفة ماركا المدريدية باهتمام النادي الألماني براؤول على الرغم من أنه لا يمتلك تجارب كبرى فنية، وقد اقتصرت مهمة مهاجم ريال مدريد السابق حتى الآن على تدريب فرق الشباب في النادي الملكي.

وبجانب راؤول، سيكون الإسباني الآخر، تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق بدوره واحدا من المرشحين لتدريب باير ليفركوزن خصوصا أنه لم يتول تدريب أي فريق منذ إقالته من البارسا في نهاية موسم 2023 ـ 2024.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، يدرس وصيف بطل الدوري الألماني التعاقد مع تشافي هيرنانديز الذي لا يبدو مرحّبا بهذه التجربة الجديدة وفق ما أكده محيطه.

وسيضع ليفركوزن خطة ثالثة في حال عدم نجاح مفاوضاته مع راؤول أو تشافي، إذ يفكر المسؤولون أيضا في إدين تيرزيتش، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند، والذي لا يدرب حاليًا أي نادٍ.