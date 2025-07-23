يجاور محمد صلاح.. مصري جديد يوقع لليفربول رسميًا

وقّع اللاعب الشاب، كريم أحمد أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، وفقًا لبيان رسمي أصدره النادي.

اللاعب المصري البالغ من العمر 18 عامًا، لعب في أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة، وكان له تأثير فوري في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 بتسجيله هدفًا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد نادي بورنموث.

وبحسب بيان ليفربول يستطيع أحمد اللعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي، حيث يُساعد إبداعه في اختراق دفاعات الخصوم.

ومثّل أحمد فريق تحت 18 عامًا الموسم الماضي، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد بولونيا ولايبزيغ.

وسيقضي أحمد موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عامًا، بقيادة المدرب الجديد روب بيج، بعد أن ارتقى إلى مستوى أعلى.

بجوار صلاح

ومع استمرار تطوره تبدو هناك فرصة للاعب الشاب بالظهور رفقة محمد صلاح، خاصة في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.