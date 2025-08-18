بقيادة ميسي.. نجم ريال مدريد الجديد في قائمة الأرجنتين لمواجهة فنزويلا وإكوادور

كشف ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني الاثنين عن قائمة مجددة تضم 31 لاعبا بقيادة ليونيل ميسي استعدادا لمواجهتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وبعد التأكد من بلوغ المونديال، ضمت القائمة الجديدة مجموعة من المواهب الواعدة بمن في ذلك وفرانكو ماستانتونو الذي تعاقد معه ريال مدريد مؤخرا، ومهاجم مانشستر سيتي كلاوديو إتشفيري ولاعب وسط بورتو آلان فاريلا.

كما استدعى المدرب ليونيل سكالوني المهاجم خوسيه مانويل لوبيز من نادي بالميراس البرازيلي لأول مرة.

وستواجه الأرجنتين منتخب فنزويلا على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في الرابع من سبتمبر قبل أن تلاقي الإكوادور بعد خمسة أيام.

وضمت قائمة الأرجنتين اللاعبين:

في حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز ووالتر بنيتز وخيرونيمو رولي.

مدافعون: كريستيان روميرو ونيكولاس أوتامندي وناويل مولينا وجونزالو مونتيل وليوناردو باليردي وخوان فويث ونيكولاس تاليافيكو وماركوس أكونيا وخوليو سولير وفاكوندو ميدينا.

لاعبو الوسط: أليكسيس ماك أليستر وإيزيكيل بالاسيوس وآلان فاريلا ولياندرو باريديس وتياجو ألمادا ونيكولاس باز ورودريجو دي بول وجيوفاني لو سيلسو وفالنتين كاربوني.

مهاجمون: كلاوديو إيتشفيري وفرانكو ماستانتونو وجوليانو سيميوني وأنخيل كوريا وخوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس وليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وخوسيه مانويل لوبيز.

وبعد تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026، يتصدر منتخب الأرجنتين التصفيات برصيد 35 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط على الإكوادور في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث.