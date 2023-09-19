هاري كين مدافعا عن ماغواير: إنه كبش فداء لكثير من الأمور في فريقه (فيديو)

حرص هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، على الدفاع عن مواطنه هاري ماغواير، نجم مانشستر يونايتد، والذي يتعرض لهجوم كبير من جماهير فريقه في الفترة الأخيرة.

وعاد ماغواير إلى مواجهة الانتقادات في فوز إنجلترا على اسكتلندا 3-1 في هامبدن بارك، الثلاثاء الماضي، حيث سخرت منه الجماهير بعد أن سجل هدفا في مرماه بعد نزوله كبديل في الشوط الأول.

بينما يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.