هاري كين مدافعا عن ماغواير: إنه كبش فداء لكثير من الأمور في فريقه (فيديو)
حرص هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، على الدفاع عن مواطنه هاري ماغواير، نجم مانشستر يونايتد، والذي يتعرض لهجوم كبير من جماهير فريقه في الفترة الأخيرة.
وعاد ماغواير إلى مواجهة الانتقادات في فوز إنجلترا على اسكتلندا 3-1 في هامبدن بارك، الثلاثاء الماضي، حيث سخرت منه الجماهير بعد أن سجل هدفا في مرماه بعد نزوله كبديل في الشوط الأول.
بينما يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال كين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن هاري ماغواير تم وضعه في دائرة الضوء دون داعٍ، إنه كبش فداء لكثير من الأشياء فيما يتعلق بالوضع الذي أصبح عليه الفريق.. إنه أحد أفضل المدافعين في تاريخ بلدي، كما أنه صديق جيد حقًا، ورجل رائع، ومحترف يعمل بجد، نحن كفريق ندعمه تماما، كما أنه يحظى بدعم مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت".
وأضاف: "على مستوى المنتخب لقد كان أحد أفضل المدافعين لدينا في تاريخ بلادنا بقميص إنجلترا، بمعرفتي الجيدة له فكل ما يريده هو العمل بجدية أكبر والتحسن".
وعن مفاوضات مانشستر يونايتد لضمه قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ، أشار كين: "أعلم أنه كانت هناك بعض المحادثات بين عدد من الأندية، لكن بايرن كان فريقًا كنت مهتمًا به حقًا، ولم يكن هناك الكثير من المناقشات الأخرى تركيزي هنا مع البايرن، من الواضح أن مانشستر يونايتد نادٍ عظيم لكنني قررت المجيء إلى هنا وأنا سعيد بذلك".
وكانت زوي، والدة هاري ماغواير، دافعت عن نجلها حيال الإساءات التي تعرّض لها.
وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "كأمٍ، فإن رؤية مستوى السلبية، والتعليقات المسيئة، التي يتلقاها ابني من بعض المشجعين والمحللين والإعلام لهو أمرٌ مخزٍ وغير مقبولٍ على الإطلاق في أي مجالٍ من مجالات الحياة، ناهيك عن شخصٍ يجتهد من أجل ناديه وبلاده، كالعادة، لقد كنت هناك في المدرجات (في استاد هامدين بارك). من غير المقبول ما يتم فعله (ضد ماغواير)، ودون وجه حق".