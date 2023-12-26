كيف تغلب ريال مدريد على موجة الإصابات التي ضربت الفريق؟

كشفت صحيفة "ماركا" موعد عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدواردو كامافينغا للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب طويل عن المباريات للإصابة.

وبحسب الصحيفة فقد عرف ريال مدريد كيفية التغلب على أزمة الإصابات التي ضربت الفريق بفضل العمل الجماعي والظهور المميز للعديد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الكثير من الفرص في بداية الموسم.

وقدم أندريه لونين وبراهيم دياز وسيبايوس ولوكاس فاسكيز مستويات مميزة حينما احتاج لهم الفريق قي ظل موجهة إصابات ضربت ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن القطعتين الأساسيتين لريال مدريد، فينيسيوس جونيور وكامافينغا، على وشك العودة إلى اللعب في فترة حاسمة لريال مدريد.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد يملك خريطة طريق واضحة للغاية لعودة فينيسيوس وكامافينغا اللذين يستمران في عملية التعافي ويستفيدان من التواجد في لوس أنجليس.

ورغم تلك الإصابات نجح ريال مدريد في عبور تلك الفترة الصعبة بأفضل نتائج ممكنة حيث تصدر الدوري الإسباني كما تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.