كيف تغلب ريال مدريد على موجة الإصابات التي ضربت الفريق؟
كشفت صحيفة "ماركا" موعد عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدواردو كامافينغا للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب طويل عن المباريات للإصابة.
وبحسب الصحيفة فقد عرف ريال مدريد كيفية التغلب على أزمة الإصابات التي ضربت الفريق بفضل العمل الجماعي والظهور المميز للعديد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الكثير من الفرص في بداية الموسم.
وقدم أندريه لونين وبراهيم دياز وسيبايوس ولوكاس فاسكيز مستويات مميزة حينما احتاج لهم الفريق قي ظل موجهة إصابات ضربت ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن القطعتين الأساسيتين لريال مدريد، فينيسيوس جونيور وكامافينغا، على وشك العودة إلى اللعب في فترة حاسمة لريال مدريد.
وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد يملك خريطة طريق واضحة للغاية لعودة فينيسيوس وكامافينغا اللذين يستمران في عملية التعافي ويستفيدان من التواجد في لوس أنجليس.
ورغم تلك الإصابات نجح ريال مدريد في عبور تلك الفترة الصعبة بأفضل نتائج ممكنة حيث تصدر الدوري الإسباني كما تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.
خطة العودة
ووفقًا للصحيفة فإن فينيسيوس جونيور، الذي لم يلعب لريال مدريد منذ الفوز أمام فالنسيا يعمل للمشاركة في كأس السوبر الإسباني في السعودية.
وقالت ماركا إن العمل الذي قام به فينيسيوس سيسمح له بالعودة مبكرًا، إذ أصيب بتمزق في أوتار الركبة خلال فترة التوقف الدولي يوم الـ16 من نوفمبر.
وكشف التقرير أن جينات اللاعب التي مكنته من جسد قوي قد أسهمت بشكل حاسم في تقصير فترة غيابه شهر تقريبًا.
أما كامافينغا فقد بدأ يتدرب على أرض الملعب ومن المتوقع أن يعود في أول مباراة لريال مدريد في العام الجديد أمام ريال مايوركا يوم الـ3 من يناير 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو وهو نفس موعد عودة أردا غولر.