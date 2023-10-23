استبعاد هاميلتون ولوكلير من سباق جائزة أمريكا

استبعد مراقبو سباق جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وشارل لوكلير، سائق فيراري، لعدم اجتياز سيارتيهما فحوصات ما بعد السباق.

وأفاد يو باور، المندوب الفني للاتحاد الدولي للسيارات، في بيان، أنه تم إجراء فحص مادي لأرضية الحلبة والقاعدة الخشبية أسفل السيارتين وتبين أن علامات الإطارات على الأرض لا تتوافق مع القواعد الفنية.

وتنص القواعد على ألا يقل سمك اللوح الخشبي الإلزامي المثبت أسفل سيارات فورمولا 1 عن تسعة مليمترات على الأقل.

وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرات حلَّ في المركز الثاني بينما بدأ لوكلير من المركز الأول وحل سادسًا في السباق الذي حقق فيه ماكس فرستابن سائق رد بول فوزه رقم 50 في مسيرته.