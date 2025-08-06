مفاجآت بالجملة.. رياح التغيير تضرب الهلال والاتحاد والأهلي

ضربت رياح التغيير إدارات الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية في ظل الدعوة للانتخابات في المؤسسات غير الربحية خلال العام الحالي.

ويشهد الصيف الحالي مفاجآت مدوية فيما يتعلق بإدارات الأندية الأربعة الكبار الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بعدما تأكد حدوث تغيير إداري في 3 أندية بينما يبقى النادي الوحيد المرشح للاستقرار هو النصر عكس التوقعات.

أخبار ذات علاقة رونالدو يعود لبطولته المفضلة.. أندية السعودية قد تشارك في دوري أبطال أوروبا

الهلال.. ومرحلة ما بعد فهد بن نافل

منذ عام 2019، لم يعرف الهلال رئيساً سوى فهد بن نافل الذي يراه المتابعون أحد أفضل رؤوساء النادي عبر التاريخ.

حقق الهلال في عهد بن نافل العديد من الإنجازات ووصل إلى وصافة كأس العالم للأندية بالنظام السابق عام 2023 بخلاف التأهل إلى ربع نهائي النسخة الأولى بالنظام الجديد خلال العام الحالي والإطاحة بمنافسه مانشستر سيتي الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. إعلان عقوبات انسحاب الهلال من السوبر السعودي

وقرر بن نافل بشكل مفاجئ عدم الترشح لخوض الانتخابات في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وفتحت الباب أمام تغيير إداري في أروقة نادي الهلال.

وتقدم مرشح وحيد لرئاسة النادي هو الأمير نواف بن سعد الذي شغل من قبل هذا المنصب في الفترة بين 2015 إلى 2018، وتمت الموافقة على ترشحه رسمياً لتصبح عودته لمقعد الرئيس مسألة وقت.

الاتحاد.. ومفاجآت بالجملة

في المقابل، عاش الاتحاد موسماً رائعاً وحقق الثنائية المحلية بعد الفوز بلقب الدوري بجانب كأس الملك تحت قيادة رئيسه السابق لؤي مشعبي.

وأعلن مشعبي عقب نهاية الموسم رحيله عن منصبه وعدم تقدمه لخوض الانتخابات القادمة، واتجهت الأنظار نحو أنمار الحائلي رئيس النادي للترشح وهو ما رحب به الأخير.

ووصل الأمر إلى رسالة دعم معلنة من جانب الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق الأول لكرة القدم لترشح أنمار الحائلي وعودته مجدداً لرئاسة النادي.

ولكن الحائلي انسحب بشكل مفاجئ وتراجع عن خوض الانتخابات ليصبح فهد سندي هو المرشح الوحيد لمقعد الرئاسة.

الأهلي.. ورحيل العيسى

نفس السيناريو تكرر في الأهلي برحيل مفاجئ لرئيسه الحالي خالد العيسى وفقاً للوائح.

وترشح الثنائي أحمد جنة وأحمد الحصيني لرئاسة النادي بعد استبعاد قائمة خالد العيسى ليعيش الأهلي مجدداً حالة من التغيير الإداري رغم نجاح الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

النصر.. الاستثناء الوحيد

في المقابل، توقع المتابعون تغييرات إدارية في نادي النصر بعد موسم ملئ بالتقلبات والأزمات والنتائج السلبية.

ورغم كل ذلك، نجح عبد الله الماجد الرئيس الحالي في الحفاظ على منصبه بعد التقدم منفرداً لمنصب الرئيس في انتخابات النادي ليبقى الاستثناء الوحيد بين الأندية الكبار في المملكة.