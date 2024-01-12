NBA.. ميلواكي بكس يكتسح بوسطن سلتيكس وخسارة تاريخية لبورتلاند ترايل بليزيرز
تعاون بوبي بورتيس وجيانيس أنتيتوكونمبو ليسجلا 20 نقطة متتالية خلال التقدم 25/0 في منتصف الشوط الأول، ليحقق ميلووكي باكس فوزا ساحقا 135/102 على بوسطن سيلتيكس متصدر دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأنهى بورتيس مسجلا 28 نقطة وأضاف أنتيتوكونمبو 24 نقطة بينما استحوذ اللاعبان على 12 كرة مرتدة.
وسجل داميان ليلارد 21 نقطة في عودته لتشكيلة ميلووكي باكس بعد أن غاب عن الخسارة 132/116 أمام يوتا يوم الإثنين، لأسباب شخصية.
وتقدم ميلووكي باكس بما يصل إلى 43 نقطة وكان تقدمه 75/38 في الاستراحة رابع أكبر ميزة في الشوط الأول في تاريخ دوري المحترفين.
وسجل بايتون بريتشارد 21 نقطة لصالح بوسطن سيلتيكس الذي أهدر 16 من أول 17 محاولة ثلاثية وأنهى 9 من 34 من العمق.
وعاد بوسطن سيلتيكس إلى اللعب بعد فوزه على مينيسوتا تمبرولفز في الوقت الإضافي يوم الأربعاء، وبدا مرهقًا وخسر مباراته الثانية على التوالي.
خسارة تاريخية
وسجل جوش جيدي ثلاثية مزدوجة وسجل شاي جيلجوس ألكسندر 31 نقطة ليحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر خامس أكبر خسارة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بنتيجة 139/77 على بورتلاند ترايل بليزيرز.
وسجل جالين ويليامز 21 نقطة في 9 من 10 تسديدات وأنهى جيدي 13 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات لصالح أوكلاهوما سيتي ثاندر.
دالاس مافريكس يهزم نيويورك نيكس
وسجل كايري ايرفينغ 44 نقطة وأضاف تيم هارداواي جونيور 32 نقطة ليقودا دالاس مافريكس للفوز 128/124 على نيويورك نيكس.
وسجل جوش جرين 18 نقطة، آخرها جاء بثلاثية قبل 25 ثانية من نهاية المباراة، ليمنح دالاس مافريكس التقدم 124/120.
وغاب لوكا دونسيتش نجم دالاس مافريكس بسبب إصابة في الكاحل، كما غاب ديريك ليفلي ودانتي إكسوم عن المباراة.
وسجل جوليوس راندل 32 نقطة وجالين برونسون 30 نقطة لصالح نيويورك نيكس الذي توقفت سلسلة انتصاراته في خمس مباريات وخسر للمرة الأولى منذ استحواذه على أو جي أنونوبي من تورونتو في 30 ديسمبر.
وسجل برادلي بيل أعلى مستوى خلال الموسم بـ37 نقطة، منها ثماني رميات ثلاثية، وأضاف ديفين بوكر 31 نقطة، ليفوز فينيكس صنز على لوس أنجلوس ليكرز 127/109.
وأضاف كيفن دورانت 18 نقطة لفينيكس صنز الذي أنهى سلسلة من خمس خسائر متتالية أمام لوس أنجلوس ليكرز.
وكان هذا أيضًا أول انتصار لفرانك فوجل على فريقه السابق، ودرب فوغل لوس أنجلوس ليكرز لمدة ثلاثة مواسم، بما في ذلك عام 2020 عندما فاز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.