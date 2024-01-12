NBA.. ميلواكي بكس يكتسح بوسطن سلتيكس وخسارة تاريخية لبورتلاند ترايل بليزيرز

دالاس مافريكس يهزم نيويورك نيكس

وسجل كايري ايرفينغ 44 نقطة وأضاف تيم هارداواي جونيور 32 نقطة ليقودا دالاس مافريكس للفوز 128/124 على نيويورك نيكس.

وسجل جوش جرين 18 نقطة، آخرها جاء بثلاثية قبل 25 ثانية من نهاية المباراة، ليمنح دالاس مافريكس التقدم 124/120.

وغاب لوكا دونسيتش نجم دالاس مافريكس بسبب إصابة في الكاحل، كما غاب ديريك ليفلي ودانتي إكسوم عن المباراة.

وسجل جوليوس راندل 32 نقطة وجالين برونسون 30 نقطة لصالح نيويورك نيكس الذي توقفت سلسلة انتصاراته في خمس مباريات وخسر للمرة الأولى منذ استحواذه على أو جي أنونوبي من تورونتو في 30 ديسمبر.

وسجل برادلي بيل أعلى مستوى خلال الموسم بـ37 نقطة، منها ثماني رميات ثلاثية، وأضاف ديفين بوكر 31 نقطة، ليفوز فينيكس صنز على لوس أنجلوس ليكرز 127/109.

وأضاف كيفن دورانت 18 نقطة لفينيكس صنز الذي أنهى سلسلة من خمس خسائر متتالية أمام لوس أنجلوس ليكرز.

وكان هذا أيضًا أول انتصار لفرانك فوجل على فريقه السابق، ودرب فوغل لوس أنجلوس ليكرز لمدة ثلاثة مواسم، بما في ذلك عام 2020 عندما فاز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.