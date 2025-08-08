احتفال جنوني.. شاهد صراخ جون إدوارد بعد هدف الزمالك أمام سيراميكا (فيديو)

احتفل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك المصري بشكل جنوني بعد هدفي فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بافتتاح الدوري المصري.

جون إدوارد تم تنصيبه مديرا رياضيا في نادي الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي مع صلاحيات كاملة لإدارة قطاع كرة القدم في النادي الأبيض العريق.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد الزمالك مع عدد كبير من النجوم، بالإضافة للتخلص من آخرين سواء بالبيع أو الإعارة.

أول مباراة رسمية

خاض الزمالك أول مباراة رسمية في حقبة جون إدوارد كمدير رياضي على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية أمام سيراميكا كليوباترا القوي.

واحتاج الزمالك 86 دقيقة كاملة لإحراز الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر، ثم تكفل محمد شحاته بالهدف الثاني بطريقة رائعة من منتصف الملعب.

ورصدت الكاميرات رد فعل جنونيا من جون إدوارد بعد الهدفين حيث صرخ بشدة.

يذكر أن إدوارد ينتمي لنادي الزمالك كما يملك والده عضوية قديمة في النادي أيضا.