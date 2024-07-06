logo
رياضة

توني كروس يعتذر لبيدري

توني كروس يعتذر لبيدري
تدخل توني كروس القوي على بيدريالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 12:18 م

حرص توني كروس، نجم منتخب ألمانيا، على تقديم الاعتذار لبيدري لاعب إسبانيا بعدما تسبب في إصابته، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة، في "يورو 2024".

وتعرَّض نجم برشلونة "بيدري" لتدخل عنيف من لاعب ريال مدريد السابق، ولم يُشهر الحكم أي بطاقة للاعب إثر هذا التدخل، مما أثار جدلًا واسعًا، حيث غادر بيدري الملعب لتلقي العلاج، وعاد بعد ذلك، لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة، ليخرج في الدقيقة الثامنة، تاركًا مكانه لزميله داني أولمو.

وخرج منتخب البلد المستضيف (ألمانيا) من ربع نهائي يورو 2024 بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1.

وكانت بطولة يورو 2024 هي الأخيرة بالنسبة لتوني كروس مع كرة القدم، حيث سيُعلّق حذاءه نهائيًا.

 

 

ونشر توني كروس عقب المباراة بيانًا مطولاً عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "أُقدم اعتذاري، وأتمنى الشفاء العاجل لبيدري، من الواضح أن إيذاءك لم يكن أبدًا في نيتي، أتمنى لك سرعة الشفاء فأنت لاعب رائع".

ووجّه رسالة إلى جماهير ألمانيا إثر اعتزاله، قائلاً: "أود أن أشكركم على الدفء والمودة الخاصة حقًا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان ذلك أمرًا مميزًا جدًا".

وبدأ كروس مسيرته الكروية مع نادي بايرن ميونخ، حيث ظهر لأول مرة في سن 17 عامًا في العام 2007.

ولعب توني بقميص ميونخ، وباير ليفركوزن، وريال مدريد، طوال مسيرته مع كرة القدم.

كما تُوج كروس مع ألمانيا بكأس العالم في 2014.

يورو 2024

أخبار ذات صلة

برونو فيرنانديز يفضل النصر السعودي على الاتحاد
برونو فيرنانديز يفضل النصر السعودي على الاتحاد
"الشعلة تنطفئ".. لويس سواريز يتحدث عن اقتراب اعتزاله
"الشعلة تنطفئ".. لويس سواريز يتحدث عن اقتراب اعتزاله
تغريم متسابق توقف لتقبيل زوجته خلال سباق فرنسا للدراجات (فيديو)
تغريم متسابق توقف لتقبيل زوجته خلال سباق فرنسا للدراجات (فيديو)
علامات تشير إلى خضوع رونالدو لجراحات تجميل
علامات تشير إلى خضوع رونالدو لجراحات تجميل
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC