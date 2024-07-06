توني كروس يعتذر لبيدري

حرص توني كروس، نجم منتخب ألمانيا، على تقديم الاعتذار لبيدري لاعب إسبانيا بعدما تسبب في إصابته، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة، في "يورو 2024".

وتعرَّض نجم برشلونة "بيدري" لتدخل عنيف من لاعب ريال مدريد السابق، ولم يُشهر الحكم أي بطاقة للاعب إثر هذا التدخل، مما أثار جدلًا واسعًا، حيث غادر بيدري الملعب لتلقي العلاج، وعاد بعد ذلك، لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة، ليخرج في الدقيقة الثامنة، تاركًا مكانه لزميله داني أولمو.

وخرج منتخب البلد المستضيف (ألمانيا) من ربع نهائي يورو 2024 بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1.

وكانت بطولة يورو 2024 هي الأخيرة بالنسبة لتوني كروس مع كرة القدم، حيث سيُعلّق حذاءه نهائيًا.

ونشر توني كروس عقب المباراة بيانًا مطولاً عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "أُقدم اعتذاري، وأتمنى الشفاء العاجل لبيدري، من الواضح أن إيذاءك لم يكن أبدًا في نيتي، أتمنى لك سرعة الشفاء فأنت لاعب رائع".

ووجّه رسالة إلى جماهير ألمانيا إثر اعتزاله، قائلاً: "أود أن أشكركم على الدفء والمودة الخاصة حقًا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان ذلك أمرًا مميزًا جدًا".

وبدأ كروس مسيرته الكروية مع نادي بايرن ميونخ، حيث ظهر لأول مرة في سن 17 عامًا في العام 2007.

ولعب توني بقميص ميونخ، وباير ليفركوزن، وريال مدريد، طوال مسيرته مع كرة القدم.

كما تُوج كروس مع ألمانيا بكأس العالم في 2014.