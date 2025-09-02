ألكاراز يُسقط ليهيتشكا ويتأهل إلى قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني، إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، بعدما مزق التشيكي ييري ليهيتشكا 6-4 و6-2 و6-4 على ملعب "آرثر آش".

ولم يخسر ألكاراز أي مجموعة في فلاشينغ ميدوز حتى الآن وأمتع الجماهير بتحقيق 28 نقطة فوز مباشر ولم يواجه أي نقطة لكسر إرساله.

وكان ليهيتشكا ضمن عدد قليل من اللاعبين الذين تغلبوا على ألكاراز هذا الموسم إذ فاز عليه في دور الثمانية في الدوحة لكنه تراجع هذه المرة ولم يستطع مجاراة منافسه الإسباني الذي حسم المباراة لصالحه بضربة أمامية.

وسيلعب ألكاراز مع الفائز من المباراة التي ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقباً كبيراً والأمريكي تيلور فريتز المصنف الرابع.

كسر ألكاراز إرسال منافسه في الشوط الأول واستفاد من أخطاء ليهيتشكا المزدوجة وأثار الإسباني حماس الجماهير عندما انتصر في الشوط العاشر المثير بعدما سدد ضربة خلفية ناجحة خدعت اللاعب التشيكي.

وحافظ بطل 2022 على الزخم في المجموعة الثانية ليكسر إرسال منافسه في الشوط الأول وانفعل ليهيتشكا بشكل واضح عندما تعرض لكسر آخر للإرسال في الشوط السابع بخطأ مزدوج.

وابتسم ألكاراز في حالة من عدم التصديق حين سدد سلسلة من الضربات الدقيقة ليحصل على نقطة كسر الإرسال في الشوط السابع من المجموعة الأخيرة لكن ليهيتشكا قاوم لبعض الوقت.

وأطلق ألكاراز صيحة انتصار حين حسم تبادلاً ماراثونياً من 12 ضربة في نقطة كسر الإرسال بالشوط التاسع واحتفل وسط فرحة مواطنه الإسباني وبطل الأساتذة 2017 سيرجيو غارسيا الذي كان حاضراً في المدرجات.

ولم يخسر ألكاراز الحاصل على خمسة ألقاب كبرى إرساله سوى مرة واحدة حتى الآن في البطولة التي يمكنه من خلالها استعادة صدارة التصنيف العالمي من الإيطالي يانيك سينر.

وقال ألكاراز: "من الصعب حقاً عدم التفكير في الأمر".

وأضاف: "إذا فكرت في المركز الأول أكثر من اللازم، فسأضع نفسي تحت الضغط، ولا أريد أن أفعل ذلك".