الاتحاد السعودي يعرض مبلغا خياليا للتعاقد مع محمد صلاح

قدم اتحاد جدة السعودي عرضا خياليا من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري وفقا لما أوردته مصادر مقربة من النادي.

وسعى الاتحاد لضم قائد منتخب مصر في صيف العام الماضي، لكنه اصطدم برفض ليفربول ومديره الفني السابق يورغن كلوب قبل أن يجدد مسؤولو النادي مساعيهم للظفر بالنجم المصري الذي خرج مع فريقه دون إنجازات تذكر خلال موسم 2023 ـ 2024،كأس الرابطة خلال الموسم الماضي

وقال الصحفي التركي أكرم كونور، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الاتحاد يخطط لتقديم عرض جديد لضم صلاح من ليفربول بقيمة 175 مليون يورو.