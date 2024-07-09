أنباء مقلقة لريال مدريد بشأن إصابة دافيد ألابا

كشفت تقار صحفية عن تلقي نادي ريال مدريد أنباء مقلقة بشأن إصابة دافيد ألابا، مدافع الفريق، حيث لا تمر فترة تعافيه بشكل جيد، وقد تطول بشكل أكبر مما هو متوقع.

وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "تصل من النمسا أنباء تفيد بأن عودة دافيد ألابا مع ريال مدريد قد تتأخر أكثر مما كان متوقعًا، إذ تعرض المدافع لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى في منتصف ديسمبر 2023، ولا يزال في مرحلة التعافي، حيث لم يظهر بعد وهو يركض في الملعب، ولا يزال في مرحلة تقوية العضلات في الصالة الرياضية، وخلال الفترة الماضية، انضم ألابا إلى الطاقم الفني للمنتخب النمساوي في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث لم يكن قادرًا على اللعب بسبب الإصابة".

وأضاف التقرير: "الصحف النمساوية أوضحت في تقرير لها أن ألابا واجه صعوبات في صعود الدرج، مما يشير إلى أنه لا يزال يواجه بعض الصعوبات في الحركة، كما أنه قد مر أكثر من 200 يوم منذ إصابته، إلا أنه لم يتمكن بعد من الركض، في حين أن الفترة الطبيعية للتعافي من مثل هذه الإصابات، وفقًا للصحيفة، هي بين 100 و120 يومًا بعد تمزق الرباط الصليبي، بالإضافة إلى ذلك، فإن غضروف ركبة ألابا متضرر أيضًا، مما قد يؤدي إلى إطالة فترة التعافي".

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة "دي بريسه" إلى أن موعد عودة ألابا الأكثر احتمالاً قد تم تحديده الآن في عام 2025، حيث قال اللاعب في تصريحات له، مؤخرًا: "لا أضغط على نفسي، ولا أضع تاريخًا محددًا".

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن ريال مدريد يقر بأن إصابة ألابا هي الأكثر خطورة من بين إصابات الرباط الصليبي الثلاث التي تعرض لها لاعبوه في الموسم الماضي، وبالتالي ستكون عملية التعافي أبطأ وأكثر تعقيدًا، ومع عودة الفريق إلى التدريبات المقررة، في 15 يوليو في فالديبيباس، سيكون من الممكن تقييم تقدم الإصابة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة التحضيرية لموسم 2024/2025 لنادي ريال مدريد، في الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية شهر يوليو، وتستمر حتى الأسبوع الأول من أغسطس.

وأعلن ريال مدريد أنه سيلعب 3 مباريات ودية في معسكر أمريكا ضد إي سي ميلان، وبرشلونة، وتشيلسي.

وقبل انطلاق الدوري الإسباني، سيلعب ريال مدريد الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي الفائز بلقب الدوري الأوروبي، وذلك يوم 14 أغسطس المقبل، على ملعب وارسو الوطني في بولندا.