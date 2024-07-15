دي لافوينتي: لاعبو إسبانيا الأفضل في العالم

أشاد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بلاعبيه بعد التتويج بلقب "يورو 2024".

وفاز منتخب إسبانيا على إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي لبطولة كأس أوروبا مساء الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وقال مدرب إسبانيا في تصريحات للصحفيين "نحن الآن أبطال أوروبا، لاعبو إسبانيا الأفضل في العالم. ولدينا فريق حقيقي يلعب كمجموعة واحدة".

وأضاف "أشكر جميع اللاعبين الذين طالبتهم طيلة الوقت باستمرار الثقة بأنفسهم وقدراتهم؛ لأنهم بالفعل الأفضل".

وبسؤاله عن مستقبله، قال ديلا فوينتي إنه يفترض أنه سيجدد عقده كمدرب في الوقت المناسب.

وأضاف "لست قلقا بهذا الشأن الآن، إنه يوم للاحتفال والسعادة. فاز (لاعبو إسبانيا) بالبطولة بثقة بطريقة لم نرها كثيرا".

من جانبه، قال ميكل أويارزابال صاحب هدف الفوز لإسبانيا "قمت بعملي. فعلت ما كان علي فعله في كل لحظة لمحاولة المساعدة.

وأضاف "كنت محظوظا بما يكفي لتحقيق الفوز. حقيقة وجودك ضمن تشكيلة تضم 26 لاعبا، تجعلك تقدر ذلك كثيرا".

وتابع "الحصول على الوقت المناسب لتقديم المساعدة كما حدث لي هو الأفضل، حدث لي هذا، ولكن كان من الممكن أن يحدث لأي شخص".

في المقابل، عمت الأفراح أرجاء إسبانيا بعد التتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخ لا روخا".

وهتفت الجماهير في ساحة كولون الشهيرة في مدريد، حيث تحتفل إسبانيا عادة بانتصارات المنتخب، "نعم نعم، الكأس باتت هنا".