ليفربول يواجه مهمة معقدة مع محمد صلاح

وأضاف التقرير: "بقي لدى صلاح عام واحد فقط في قلعة آنفيلد، وبعد أن استبعد ليفربول بيعه هذا الصيف، يجب عليهم الموافقة على شروط جديدة أو المخاطرة بخسارته مجانًا في يوليو 2025، إذ رفض ليفربول عرضًا قياسيًا للنادي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في أغسطس الماضي وهم لا يريدون أن تنخفض قيمته".

وتابع التقرير: "يعد تمديد عقد صلاح هو المهمة الأساسية التي تواجه فريقهم الجديد المؤلف من الرئيس التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز، والمدير الفني جوليان وارد، والمدير الرياضي ريتشارد هيوز، وإذا لم يُحَلّ مستقبل صلاح بحلول أغسطس، فيجب على ليفربول النظر في بيع النجم المصري لتجنب خسارة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية".

وأشارت الصحيفة: "كل ما سبق سيجبر الإدارة على الدخول إلى السوق للبحث عن بديل، وإيجاد خليفة لصلاح سيكون لحظة محورية حقيقية بالنسبة للريدز، كذلك القائد فيرجيل فان دايك، وزميله ترينت ألكسندر أرنولد لديهما عام واحد فقط في عقديهما".

وأوضحت "ميرور": "يشكل أيضًا داروين نونيز مصدر قلق للنادي، وسيكون على عاتق آرني سلوت استخراج الأفضل من نجم أوروغواي، الذي أخطأ بشكل صعب في نهاية الموسم الماضي، حتى المشجعين، الذين كانوا يدعمونه بقوة، فقدوا الثقة فيه، ومن غير الراجح أن يرحل نونيز، ما يعني أن ليفربول يجب أن يكون لديه الهجوم نفسه في الموسم المقبل، والدفاع هو المجال الوحيد الذي قد يشهد تغييرات برحيل جويل ماتيب، في ظل إعجاب ليفربول بالمدافع الإنجليزي مارك جويهي، لاعب كريستال بالاس".