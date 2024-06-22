ليفربول يواجه مهمة معقدة مع محمد صلاح
تحت عنوان "فترة انتقالات صيفية كبيرة تنتظر ليفربول.. ولكن محمد صلاح قد يزيد الأمور تعقيدًا"، ألقت صحيفة "ميرور" الضوء على ميركاتو "الريدز" في الموسم الحالي، مع تولي الهولندي آرني سلوت، مسؤولية قيادة الفريق خلفًا ليورغن كلوب.
وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، ويرتبط الدولي المصري بعقد مع الريدز حتى 30 يونيو 2025.
وقالت "ميرور" في تقريرها، اليوم السبت، إن مفاوضات ليفربول بشأن عقد محمد صلاح ستتحكم بنشاطهم في موسم الانتقالات هذا الصيف".
وأضاف التقرير: "بقي لدى صلاح عام واحد فقط في قلعة آنفيلد، وبعد أن استبعد ليفربول بيعه هذا الصيف، يجب عليهم الموافقة على شروط جديدة أو المخاطرة بخسارته مجانًا في يوليو 2025، إذ رفض ليفربول عرضًا قياسيًا للنادي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في أغسطس الماضي وهم لا يريدون أن تنخفض قيمته".
وتابع التقرير: "يعد تمديد عقد صلاح هو المهمة الأساسية التي تواجه فريقهم الجديد المؤلف من الرئيس التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز، والمدير الفني جوليان وارد، والمدير الرياضي ريتشارد هيوز، وإذا لم يُحَلّ مستقبل صلاح بحلول أغسطس، فيجب على ليفربول النظر في بيع النجم المصري لتجنب خسارة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية".
وأشارت الصحيفة: "كل ما سبق سيجبر الإدارة على الدخول إلى السوق للبحث عن بديل، وإيجاد خليفة لصلاح سيكون لحظة محورية حقيقية بالنسبة للريدز، كذلك القائد فيرجيل فان دايك، وزميله ترينت ألكسندر أرنولد لديهما عام واحد فقط في عقديهما".
وأوضحت "ميرور": "يشكل أيضًا داروين نونيز مصدر قلق للنادي، وسيكون على عاتق آرني سلوت استخراج الأفضل من نجم أوروغواي، الذي أخطأ بشكل صعب في نهاية الموسم الماضي، حتى المشجعين، الذين كانوا يدعمونه بقوة، فقدوا الثقة فيه، ومن غير الراجح أن يرحل نونيز، ما يعني أن ليفربول يجب أن يكون لديه الهجوم نفسه في الموسم المقبل، والدفاع هو المجال الوحيد الذي قد يشهد تغييرات برحيل جويل ماتيب، في ظل إعجاب ليفربول بالمدافع الإنجليزي مارك جويهي، لاعب كريستال بالاس".
كذلك ليفربول قد يبحث عن بديل جديد لأندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر، إذ لم يقدم كوستاس تسيميكاس أداءً جيدًا في الموسم الماضي، وكان غوميز رائعًا في مركز الظهير الأيسر عندما تعرض تسيميكاس وروبرتسون للإصابة، ويجب على ليفربول التفكير في هذا الأمر.
وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 برحلة إلى إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا بعد غياب 22 عامًا.
ستكون مباراة إيبسويتش هي الأولى تحت قيادة آرني سلوت خارج أرضه، يوم السبت 17 أغسطس.