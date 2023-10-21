ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم برايتون.. ونيوكاسل يصعق كريستال بالاس
اقتنص مانشستر سيتي فوزا مهما على حساب نظيره برايتون بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وسجل ثنائية السيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة، وإيرلينغ هالاند في الدقيقة 19، بينما سجل هدف برايتون الوحيد أنسو فاتي في الدقيقة 73.
وطُرد لاعب مانشستر سيتي، مانويل أكانجي، في الدقيقة 95 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخله ضد فاتي.
وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.
وفي مباراة أخرى، اكتسح نيوكاسل يونايتد ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون رد، على ملعب "سانت جيمس بارك".
تقدم جاكوب ميرفي بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من تربير، قبل أن يضيف أنتوني جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم أحرز لونغستاف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن يحرز كالوم ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 66.
ويحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وأربع أمام بالاس صاحب المركز 11.
وولفرهامبتون يهزم بورنموث
لا يزال بورنموث بدون انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سقوطه أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 بفضل هدف متأخر من ساسا كالادزيتش.
وتقدم بورنموث من خلال تحرك سريع من الناحية اليمنى عندما مرر فيليب بيلينغ الكرة إلى دومينيك سولانكي ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع، لكن وولفرهامبتون أدرك التعادل بعد 71 ثانية عقب الاستراحة عبر ماتيوس كونيا.
وزاد لويس كوك الأمور سوءا لبورنموث عندما تم طرده بسبب ضربة بالرأس هوانغ هي-تشان بعد تدخل متهور حيث لعب أصحاب الأرض معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين.
ومع اقتراب المباراة من نهايتها بدا أن كل فريق سيحصل على نقطة واحدة، لكن نيتو حارس بورنموث سدد ركلة مرمى سريعة ولكن قصيرة ليحصل وولفرهامبتون على الكرة بسهولة عندما مرر هوانغ للبديل كالادزيتش الذي سجل هدف الفوز قبل النهاية بدقيقتين.
تعادل لوتون وفورست
وفي مباراة أخرى، شهدت صحوة متأخرة تسجيل إيليا أديبايو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح لوتون تاون التعادل 2-2 مع مضيفه نوتنغهام فورست.
وتراجع فورست، الذي لم يحقق أي فوز في خمس مباريات، إلى المركز 15 في الجدول برصيد تسع نقاط بينما ظل لوتون في المركز السابع عشر بعد حصوله على النقطة الخامسة هذا الموسم.
بعد شوط أول بدون أهداف، سجل كريس وود هدفين ليمنح فورست التقدم 2-صفر. وجاء الهدف الأول في الدقيقة 48 بعد هجمة مرتدة من أصحاب الأرض.
ومرر أنتوني إيلانغا الكرة إلى وود الذي أدت لمسته الأولى لتجاوزه مدافع لوتون توم لوكير قبل أن يلعب الكرة فوق الحارس توماس كامينسكي.
كان إيلانغا هو من صنع الهدف الثاني بتمريرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها وود برأسه نحو الزاوية البعيدة.
وبدا فورست مستعدا لتحقيق فوز كان في أمس الحاجة إليه، لكن في الدقيقة 83 قلص لوتون الفارق. فقد تم تنفيذ ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء لترتد من مدافع فورست هاري توفولو لتصل إلى تشيدوزي أوجبيني الذي سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.
وشكلت هذه نهاية متوترة لأصحاب الأرض، وتمت مكافأة لوتون بتسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عندما وصلت كرة لوكير الطويلة إلى داخل منطقة الجزاء لتجد أديبايو الذي سيطر عليها بصدره قبل أن يسدد في مرمى الحارس مات تورنر.