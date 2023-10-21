ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم برايتون.. ونيوكاسل يصعق كريستال بالاس

اقتنص مانشستر سيتي فوزا مهما على حساب نظيره برايتون بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية السيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة، وإيرلينغ هالاند في الدقيقة 19، بينما سجل هدف برايتون الوحيد أنسو فاتي في الدقيقة 73.

وطُرد لاعب مانشستر سيتي، مانويل أكانجي، في الدقيقة 95 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخله ضد فاتي.

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.