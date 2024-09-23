رد فعل لاعبي الأهلي السعودي بعد صدمة الخسارة أمام الجندل

أبدى لاعبو النادي الأهلي السعودي، رد فعل غاضبًا، عقب الخسارة أمام الجندل، ووداع كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا.

الأهلي خرج من البطولة مبكرًا بالخسارة أمام الجندل بنتيجة 1-2، ضمن منافسات دور الـ32 في أكبر مفاجآت البطولة.

وكشفت شبكة (SSC) الناقل الرسمي لبطولة كأس خادم الحرمين، أن لاعبي الأهلي رفضوا الحديث أو التصوير بعد الخسارة.

وأشارت القناة إلى أن جميع اللاعبين، في حالة غضب وحزن على نتيجة المباراة والخسارة المفاجئة.

يذكر أن الجندل تقدم بهدفين في الشوط الأول للمباراة، الأول عن طريق عبد الله معتوق في الدقيقة 24، ثم الثاني بقدم ياسين العامري في الدقيقة 30 من ضربة جزاء.

وسجل إيفان توني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 83، ليخطف الجندل تذكرة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.