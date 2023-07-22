محمد شكري لاعب سيراميكا يسجل هدفا صاروخيا في شباك المصري (فيديو)

سجل محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، هدفا رائعا من تصويبة صاروخية في شباك المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه منذ صعوده للدوري الممتاز في موسم 2019-2020.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.