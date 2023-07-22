محمد شكري لاعب سيراميكا يسجل هدفا صاروخيا في شباك المصري (فيديو)
سجل محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، هدفا رائعا من تصويبة صاروخية في شباك المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.
ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه منذ صعوده للدوري الممتاز في موسم 2019-2020.
وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.
وأضاف هدف سيراميكا كليوباترا الثاني صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة إلى الحارس، ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ11 من زمن المباراة.
ثم قلص المصري النتيجة في الدقيقة 55، حيث جاء الهدف الأول بعد كرة عرضية من ركنية ولمسة رأسية، لتصل الكرة إلى حسام جريشة الذي سددها قوية من داخل منطقة الجزاء، هزت شباك سيراميكا.
ولكن مع الدقيقة61، تحتسب ركلة حرة لسيراميكا من خارج حدود منطقة جزاء الخصم، انبرى لها شكري وصوبها بيسراه قوية على طريقة البرازيلي روبرتو كارلوس، ليسجل الهدف الثالث لفريقه.
وكان نادي المصري البورسعيدي صعد إلى نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على فيوتشر في نصف النهائي، بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
بينما وصل سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح أيضاً، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.