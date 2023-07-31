رغم أخطاء المعيوف.. جيسوس ينفي رغبته في التعاقد مع حارس جديد للهلال

واجه عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال السعودي، انتقادات بعد خسارة فريقه 3-2 من السد القطري في البطولة العربية للأندية، لكن المدرب جورجي جيسوس لا يستهدف ضم حارس جديد ويتمسك بتعزيز الهجوم.

وأقر المعيوف بارتكاب أخطاء بجانب خط دفاع الهلال خلال هزيمته بهدف في الدقيقة الـ 93، ليكتفي بنقطة واحدة من مباراتين بعد تعادل دون أهداف مع أهلي طرابلس الليبي.

وقال جيسوس للصحفيين، إن الهلال لا يحتاج لحارس أجنبي في ظل وجود "الثنائي المتميز" المعيوف ومحمد العويس.

وشدد المدرب البرتغالي المخضرم على وجود مكانين متاحين بتشكيلته، لذا يرغب في ضم "مهاجم أو اثنين، وربما لاعب وسط أو مدافع".