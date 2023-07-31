رغم أخطاء المعيوف.. جيسوس ينفي رغبته في التعاقد مع حارس جديد للهلال
واجه عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال السعودي، انتقادات بعد خسارة فريقه 3-2 من السد القطري في البطولة العربية للأندية، لكن المدرب جورجي جيسوس لا يستهدف ضم حارس جديد ويتمسك بتعزيز الهجوم.
وأقر المعيوف بارتكاب أخطاء بجانب خط دفاع الهلال خلال هزيمته بهدف في الدقيقة الـ 93، ليكتفي بنقطة واحدة من مباراتين بعد تعادل دون أهداف مع أهلي طرابلس الليبي.
وقال جيسوس للصحفيين، إن الهلال لا يحتاج لحارس أجنبي في ظل وجود "الثنائي المتميز" المعيوف ومحمد العويس.
وشدد المدرب البرتغالي المخضرم على وجود مكانين متاحين بتشكيلته، لذا يرغب في ضم "مهاجم أو اثنين، وربما لاعب وسط أو مدافع".
وعن سير اللقاء، أوضح: "كان يمكننا تفادي هدفين لولا الأخطاء، النتيجة لا تعكس واقع المباراة وكان يمكننا الفوز، أظهرنا قوة هجوم الهلال لكننا ننتظر ضم عنصرين بالهجوم" بعد رحيل أوديون إيغالو وموسى ماريغا ولوتشيانو فييتو.
وتعامل الهلال بنشاط في فترة الانتقالات الحالية بعد خسارة لقب الدوري السعودي ونهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، ورغم الإخفاق في التعاقد مع ليونيل ميسي أضاف أسماء لامعة إلى تشكيلته مثل لاعبي الوسط البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والمهاجم البرازيلي مالكوم الذي لم يشارك حتى الآن.
وقال المعيوف إنه لا يجب اختلاق أعذار مع الإقرار بحدوث أخطاء، خاصة من جانبه في الهدفين الثاني والثالث للسد.
وأوضح الحارس في تصريحات تلفزيونية: "نعتذر للجماهير، لدينا أخطاء وسنتعلم منها، لم نظهر بالمستوى المطلوب لكننا في مرحلة إعداد".
ويأمل الهلال في التعافي بعد تذيل مجموعته بنقطة واحدة مقابل أربع نقاط للسد ونقطتين لأهلي طرابلس والوداد المغربي الذي يلتقيه فريق جيسوس في الجولة الحاسمة بالمجموعة الثانية.