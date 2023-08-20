برونو فرنانديز يطالب بالاعتذار لمانشستر يونايتد لعدم احتساب ضربة جزاء أمام توتنهام

وعندما سُئل لماذا يعتقد أن مايكل أوليفر رفض احتساب ضربة جزاء لمانشستر يونايتد أمام توتنهام قال برونو فرنانديز: "عليك أن تسأله، يجب أن يبدؤوا في إجراء المقابلات بعد المباريات حتى يتمكنوا من الشرح".

وأكد: "لقد كانت ضربة جزاء واضحة، ولا أعذار لعدم رؤيتها، ولا أعذار لتقنية الـ"VAR" لعدم رؤيتها".

وتابع برونو: "الأسبوع الماضي حققوا نجاحًا كبيرًا لعدم احتساب ضربة جزاء ضدنا، أريد أن أرى ما سيحدث هذا الأسبوع إذا كان سيحدث نفس العرض الذي قدموه الأسبوع الماضي، أريد أن أرى ما إذا كان جون موس قد أتى أيضًا للاعتذار إلى غرفة تبديل الملابس، آمل أن يتمكن من الحضور".

في حين قال المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بعد المباراة: "كنا نستحق ضربة جزاء، لا أعرف لماذا لم يتم احتسابها، إنها ضربة جزاء".