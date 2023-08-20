برونو فرنانديز يطالب بالاعتذار لمانشستر يونايتد لعدم احتساب ضربة جزاء أمام توتنهام
طالب برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد جون موس مدير لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي بالاعتذار بعد حرمان مانشستر يونايتد من ضربة جزاء أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.
ونجح توتنهام في التفوق 2/0 على مانشستر يونايتد، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد الشوط الأول دون أهداف، استسلم فريق المدرب إيريك تين هاغ للخسارة بهدفين، الأول من توقيع بابي سار وهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز.
وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل، بعدما طالب لاعبو مانشستر يونايتد بضربة جزاء بسبب لمسة يد على كريستيان روميرو.
لكن الحكم مايكل أوليفر لم يتأثر باحتجاج لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الشوط الأول.
وتم استبعاد الحكم سايمون هوبر وفريق تقنية الفيديو المساعد من إدارة مباريات في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة ضد مانشستر يونايتد في مباراة مع وولفرهامبتون في الجولة الأولى، كما اعتذر جون موس لوولفرهامبتون.
وعندما سُئل لماذا يعتقد أن مايكل أوليفر رفض احتساب ضربة جزاء لمانشستر يونايتد أمام توتنهام قال برونو فرنانديز: "عليك أن تسأله، يجب أن يبدؤوا في إجراء المقابلات بعد المباريات حتى يتمكنوا من الشرح".
وأكد: "لقد كانت ضربة جزاء واضحة، ولا أعذار لعدم رؤيتها، ولا أعذار لتقنية الـ"VAR" لعدم رؤيتها".
وتابع برونو: "الأسبوع الماضي حققوا نجاحًا كبيرًا لعدم احتساب ضربة جزاء ضدنا، أريد أن أرى ما سيحدث هذا الأسبوع إذا كان سيحدث نفس العرض الذي قدموه الأسبوع الماضي، أريد أن أرى ما إذا كان جون موس قد أتى أيضًا للاعتذار إلى غرفة تبديل الملابس، آمل أن يتمكن من الحضور".
في حين قال المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بعد المباراة: "كنا نستحق ضربة جزاء، لا أعرف لماذا لم يتم احتسابها، إنها ضربة جزاء".